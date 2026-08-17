Telekino: por segunda semana consecutiva, un jugador acertó los 15 números y ganó casi $249 millones

El Telekino volvió a entregar un premio millonario este domingo 16 de agosto. Por segunda semana consecutiva , un apostador logró acertar los 15 números del sorteo Tradicional y se llevó un premio de $248.897.077 .

Se trata del sorteo número 2441 que teía en juego un pozo de más de $507 millones , además de una casa estilo americana y un viaje a Nueva York.

Las 15 bolillas que salieron en el sorteo fueron: 01 - 02 - 04 - 05 - 07 - 08 - 09 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 23 - 24 - 25 . Un solo apostador consiguió las 15 coincidencias y se quedó con un premio de $248.897.077 .

De esta manera, el Telekino volvió a tener un ganador del pozo máximo apenas una semana después de otro premio extraordinario.

El domingo 9 de agosto, otro afortunado había acertado los 15 números y se había llevado $3.189.595.195 , además de una casa rodante, dos camionetas, tres autos 0 km, viajes y cruceros para dos personas y una casa estilo americana.

En el sorteo de este domingo también hubo 23 ganadores con 14 aciertos . Cada uno recibió un premio de $596.292 .

Además, se realizó el sorteo de los números de cartón. Los cinco ganadores fueron:

Cada uno recibió un premio de $3.000.000 .

También se realizó el sorteo del Rekino , que tenía un pozo de más de $5 millones . Los números sorteados fueron: 01 - 02 - 04 - 05 - 08 - 09 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25 .

En este caso, no hubo ganadores con los 15 aciertos . Con 14 aciertos hubo 23 ganadores , que recibieron $362.823 cada uno .

Fuente: TN