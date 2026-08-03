Robaron un auto y quedaron grabados por una cámara interna: “Si encontrás otro coche, frenale gato”

Un robo violento registrado por una cámara interna instalada en un auto permitió detener a uno de los presuntos responsables pocas horas después del hecho, indicaron fuentes policiales a Infobae .

La insólita secuencia ocurrió el viernes por la noche en la localidad de Isidro Casanova, en La Matanza, y quedó documentada en imágenes nítidas que resultaron claves para la investigación.

De acuerdo a las fuentes, la víctima, un vecino de 49 años, acababa de estacionar su Toyota Corolla blanco frente a su domicilio sobre la calle Pedro Ferré, casi en la esquina con concejal Luis Alberto Settino. Mientras descendía del vehículo, un auto rojo frenó de manera abrupta y de él descendieron al menos dos personas armadas. “ No tengo nada ”, alcanzó a decir el conductor al verse sorprendido por los asaltantes, quienes lo obligaron a salir.

Todo el episodio fue registrada por una cámara de seguridad ubicada en el espejo retrovisor central del rodado, que captó tanto las imágenes como las conversaciones entre los integrantes de la banda .

“ Hay que llamar a los otros, no tengo la llave . Te paso la ubicación, antes de que se apague esto, estoy yendo para el barrio”, advierte uno de los delincuentes frente al volante. Su acompañante sugiere mientras revisa el auto: “Vamos a ver si encontramos algo”.

Su cómplice sigue al teléfono. Mientras maneja, le señala a su interlocutor: “Si encontrás otro coche, frenale gato. Vamos a robar otro ”, ilustrando la modalidad de acción de la banda, que se desplazaba en dos vehículos.

El dispositivo de seguridad incorporaba además un sistema de GPS , lo que facilitó la labor de rastreo policial. Según detalló Primer Plano Online , efectivos de la fuerza localizaron el Toyota Corolla mientras circulaba por la intersección de las calles San Matías y Santa Cruz, en la localidad de Rafael Castillo. Se inició entonces una persecución que culminó cuando el vehículo terminó en una zanja en el cruce de Correa y Estanislao del Campo.

Uno de los ocupantes fue detenido en el lugar. Las fuentes identificaron al sospechoso como Enzo González, de 20 años, quien intentó huir hacia un Fiat Cronos donde lo aguardaban dos mujeres . Ambas jóvenes quedaron también a disposición de la fiscalía, a cargo de José Luis Marotto , titular de la UFI N° 13 de La Matanza, que interviene en la causa.

Imágenes comparativas entre el video del robo y el aspecto del detenido no dejaron dudas sobre la identidad del principal sospechoso. El automóvil recuperado fue sometido a peritajes para el levantamiento de huellas y la recolección de pruebas que permitan confirmar la participación del resto de la banda.

Durante esa noche se registró una serie de robos de autos en la zona, por lo que la investigación continúa para determinar si el grupo detenido está vinculado a otros hechos reciente

Fuente: Infobae