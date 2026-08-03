Mataron a golpes a un nene de 12 años y su papá confesó el crimen

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Un nene de 12 años fue encontrado muerto dentro de una vivienda de Rafael Calzada, en el sur del conurbano bonaerense, y su papá confesó que lo había matado.

El sábado, alrededor de las 11:40, un llamado al 911 alertó sobre una persona fallecida en una casa situada sobre la calle Río Negro al 1800, entre Nother y Rosales, en el partido de Almirante Brown.

Al llegar al lugar, los efectivos fueron recibidos por la dueña de la propiedad, una mujer de 80 años, quien les permitió ingresar al departamento ubicado en el fondo del terreno, en donde encontraron el cuerpo sin vida de Nahuel Benjamín Godoy, de 12 años, tendido sobre una cama.

La investigación dio un giro inesperado minutos más tarde, cuando el padre del chico, identificado como Néstor Rubén Godoy, de 41 años, se presentó por sus propios medios en la Comisaría Primera de Lomas de Zamora y confesó ser el responsable del crimen, tras lo cual quedó detenido por orden de la fiscalía.

Investigación

Las primeras pericias realizadas sobre el cuerpo revelaron lesiones de extrema gravedad. El médico policial observó un importante traumatismo en el tabique nasal, abundante sangrado y un marcado edema en el lado derecho del rostro.

Para determinar con precisión cómo murió el niño, la Justicia dispuso que el cadáver fuera trasladado a la Morgue Judicial, donde se realizará la autopsia correspondiente.

En paralelo, los investigadores comenzaron a reconstruir el entorno familiar de la víctima. De acuerdo con las averiguaciones iniciales, los padres del menor estaban separados. La madre vive en el partido de Lanús y existía un régimen de visitas mediante el cual el imputado retiraba a su hijo los viernes y debía regresarlo los domingos.

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 17 de Lomas de Zamora, a cargo de la fiscal Marcela Juan. La causa fue caratulada como homicidio.



