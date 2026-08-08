River y otro golpe histórico: perdió con polémica contra Tigre y sigue sin sumar puntos ni meter goles en el Clausura

River perdió 1-0 con Tigre por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026 . El equipo de Eduardo Coudet sigue sin sumar puntos ni convertir goles en el certamen. Además, es su sexta derrota consecutiva por torneos AFA . El único gol lo hizo Nacho Russo , en el segundo tiempo, tras un error de Aníbal Moreno . La visita pidió penal por una infracción sobre Angel Correa en el primer tiempo pero el árbitro Andrés Gariano y el VAR de Yamil Possi no lo vieron.

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¿Era penal para River por falta a Correa? El delantero cayó dentro del área, pero el árbitro no dudó en su decisión, no era penal. Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E #LPFxTNTSports pic.twitter.com/6OLtNhS6Zn

Fuente: Clarín