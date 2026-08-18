Resultado de Los Leones vs. Países Bajos: quién ganó el partido del Mundial 2026

Este martes, los Leones afrontaron la fecha 2 del Grupo A del Mundial de hockey sobre césped 2026. Tras un debut con el pie derecho al vencer por 3 a 0 a Japón, la selección argentina no pudo con Países Bajos, uno de los anfitriones y el máximo favorito al título, y cayó por 3 a 1 en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen. El único gol albiceleste lo convirtió Nicolás Della Torre; mientras que los tantos neerlandeses los anotaron Thierry Brinkman, Tijmen Reyenga y Duco Telgenkamp.

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Fuente: La Nación