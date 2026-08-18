Flor Vigna reveló que Cande Ruggeri se le tiró a Nico Occhiato cuando ellos eran novios: “Si me estás viendo, ya lo sé”

Una inesperada revelación de Flor Vigna en La Casa de los Famosos México terminó por sacar a la luz un hecho ocurrido hace varios años. ¿Qué pasó? Una reconocida influencer con quien tenía una buena relación habría intentado robarle a su novio. Aseguró que Candela Ruggeri se le insinuó a su entonces pareja y, si bien no dio nombres, todo parecería indicar que se trataría de Nicolás Occhiato .

Flor Vigna contó en el reality que años atrás ella y su novio eran invitados, por separado, a viajes de Disney con quinceañeras acompañados por otro famoso. “Había una chica que se llamaba Candela Ruggeri, que siempre me trataba re bien, re divina, y él fue con ella. Yo era celosa porque mi novio era un amor en ese momento. Cuando vuelve, me dice: ‘Cande me tiró onda todo el viaje y en un momento se me metió en la cama y me dijo: ‘Ya fue, ¿no?‘ “, relató la influencer en un recorte que capturó la cuenta de Instagram @mundofamososok .

Ella quedó completamente sorprendida, pero su novio le pidió por favor que no dijera nada. Incluso, reveló el apodo que le pusieron a Ruggeri en la intimidad: “Le decíamos ‘La merecedora’”. Por casualidad u obra del destino, dos semanas después de lo sucedido, ambas coincidieron en un evento, pero según Vigna, jamás abordaron el tema. Pero, como ya pasó mucho tiempo y se separó, decidió sacarse esa espina.

“Hay algo medio extraño: si vos tenés química con una amiga, probablemente también la tengas con tu novio. Y a mí me dolió un montón porque no éramos amigas, pero sí teníamos química. Siempre me quedé con ganas de decírselo, así que, Cande Ruggeri, si estás viendo, sé que le tiraste a mi novio en ese entonces ”, arremetió Vigna sin filtro en televisión. “Según mi novio, no pasó nada. Nos amábamos mucho ahí. Pero bueno, no sé…”, lanzó.

La influencer reconoció que, si bien siempre quiso encarar a Ruggeri, no lo hizo por respeto a su novio, que le pidió que, por favor, no dijera nada porque lo iba a “vender”. No obstante, aseguró que él estuvo bien en sincerarse con ella sobre lo ocurrido. “Con ese novio tuve una relación muy buena, muy linda. Eso fue cuando tenía 20. Fue un noviazgo muy lindo. Los otros también lo fueron, pero ese creo que fue el que más me gustó” , sentenció.

Y lo cierto es que la edad es un dato sumamente relevante en esta historia. Actualmente, Vigna tiene 32 años y su relación con Nicolás Occhiato duró desde 2014 hasta principios de 2021, por lo que cuando tenía 20 años estuvo en pareja con él. Asimismo, Mundo Famosos publicó una foto de un viaje a Disney en el que coincidieron Cande Ruggeri, Nicolás Occhiato y Manuela Viale, dando cuenta de que el novio en cuestión podría haber sido el dueño de Luzu TV.

Hasta el momento, la hija de Oscar Ruggeri no se pronunció al respecto. Cabe mencionar que desde 2018 está en pareja con el empresario Nicolás Maccari . El 9 de enero de 2023 le dieron la bienvenida a su hija Vita y el 28 de febrero de 2026 se convirtieron en marido y mujer. Por su parte, Occhiato, que tampoco se refirió a las especulaciones, lleva casi tres años de relación con Flor Jazmín Peña.

Fuente: La Nación