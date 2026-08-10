Quiso rescatar una sonda meteorológica y estuvo perdido cinco días en la selva: lo corrió un felino y dormía en la copa de los árboles

Un paraguayo aficionado a la meteorología estuvo perdido cinco días tras internase en una zona selvática de Misiones para rescatar una sonda que había sido arrastrada por el viento.

Este domingo a la noche, con drones equipados con cámaras térmicas, finalmente pudo ser localizado y rescatado con la ayuda de baqueanos que se habían sumado a la búsqueda junto a la Policía de Misiones.

Oscar Antonio González Caballero (57) fue hallado con signos de debilidad a causa de la falta de alimentación, además de lesiones provocadas por insectos y una caída que sufrió en medio de la espesura del monte.

Tras revisarlo, los médicos consideraron que no era necesaria su internación, por lo cual partió junto a sus familiares de regreso a Caaguazú, Paraguay , donde vive.

Todo comenzó el lunes 3 de agosto cuando el hombre, que hace poco tiempo había sido sometido a una operación por un tumor cerebral , advirtió que la sonda meteorológica que había lanzado emitía señales desde la provincia de Misiones.

El hombre ingresó a la Argentina por Puerto Iguazú y llegó ese mismo día hasta la zona de Colonia Delicia, donde se alojó en la casa de un lugareño.

El martes al amanecer, González Caballero se calzó botas, tomó su celular y una linterna y se dirigió hacia el lugar donde la sonda seguía emitiendo señales.

Antes de iniciar el operativo de rescate, el hombre intercambió varios mensajes con su familia. Les dijo que salía desde el kilómetro 18 y debía llegar hasta el kilómetro 22 para poder reencontrarse con su equipamiento científico.

Horas después, el celular del paraguayo dejó de emitir señal y sus familiares perdieron todo contacto.

Preocupados, dieron intervención al Departamento de Convenios y Acuerdos de Cooperación Policial Internacional y viajaron a Misiones para realizar la denuncia ante la Policía.

Este sábado, la Policía intensificó la búsqueda del hombre en varios lotes cubiertos de una densa selva. Además, se sumaron agentes de Gendarmería y empleados de la empresa Arauco.

Con apoyo de baqueanos y drones, a la noche pudieron ubicarlo en una zona de densa vegetación. Esos aparatos resultaron clave para guiar a los rescatistas hasta el lugar donde se hallaba González Caballero; y luego para que pudieron salir hacia un camino vecinal, donde ya aguardaba una ambulancia. El operativo demandó varias horas de labor policial.

La víctima relató que el martes ingresó a la selva abriendo una picada a machetazos. Dijo que, tras avanzar unos 400 metros, sintió la presencia de un felino de gran porte , motivo por el cual corrió, internándose aún más en la selva, por lo que perdió toda referencia.

Explicó que en esa huida perdió el celular y la linterna. Y que en los días posteriores quedó dando vueltas en la zona, sin poder encontrar un sendero que lo llevara de regreso.

Conocedor de los peligros de la selva, González Caballero dijo que por las noches buscaba refugio en las copas de los árboles , con el fin de evitar posibles ataques de la fauna.

Desde la Policía de Misiones dijeron que los médicos del Hospital de Colonia Delicia hallaron al hombre “lúcido y orientado en tiempo y espacio, aunque debilitado por la escasa alimentación”.

Fuente: Clarín