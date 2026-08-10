Ola polar en Buenos Aires: cuál es el día más frío de la semana, hasta cuándo dura y el pronóstico

La Ciudad de Buenos Aires y el área Metropolitana atraviesan este lunes la jornada más fría de una seguidilla de días que, según pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional, se irá templando hacia el fin de semana. Hay alerta amarilla por las bajas temperaturas, a la espera de posibles chaparrones más adelante.

Según reportó el Observatorio Central de Buenos Aires, dependiente del SMN, este lunes a la mañana registró una sensación térmica de 1,9 ° y una temperatura mínima de 3,8°, por lo que el organismo oficial emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas, tanto en la Capital Federal como en sus alrededores.

La misma significa que lo que indique el termómetro fue resultar "peligroso", sobre todo para "los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas". Regiones del sur de la provincia de Buenos Aires también registraban la misma advertencia.

Estos tuvieron lugar alrededor de las 8 de la mañana, con vistas a una tarde algo menos fría. Antes del amanecer, rondando las 6, la térmica había llegado a los 3 grados y la temperatura apenas rozaba los 5.

Datos de 08h🥶 Temperatura 3.8°C S.Térmica 1.9°C Humedad 87 % Presión 1031.6 hPa. Viento S 07 km/h. Cielo Ligeramente Nublado Visibilidad 10 Km.

Hacia la tarde, en dicha región del país, se pronostica que la temperatura alcance los 12 grados y que el cielo se muestre algo nublado. Hacia la noche, se espera que el termómetro se instale en los 8 grados.

De apenas un grado menos será la mínima para este martes, referencia que subirá gradualmente con el correr de los días hasta ubicarse en los 10 el viernes y los 12 el domingo. Por su parte, la máxima para este martes volverá a ser de 12 y hacia el domingo alcanzará los 18, también con paulatinas subas a medida que avance la semana.

El miércoles, por la tarde noche, el SMN indicó que lloverá en el que será el único momento de este segmento de agosto en el que la Ciudad volverá a recibir agua.

El alerta por bajas temperaturas tenderá a apagarse en las diferentes regiones del país donde ha sido emitida. Además de haberse decretado para la Ciudad y el AMBA, el oeste recibió la misma advertencia.

Zonas de Neuquén, Mendoza, Río Negro, San Juan y el sur de La Rioja figuran en el sitio del Servicio Meteorológico Nacional como las zonas del oeste argentino en el que las bajas temperaturas serán potencialmente peligrosas.

En el centro, La Pampa presenta el mismo panorama, igual que Chubut, al sur del país.

Fuente: Clarín