Quiénes eran los padres que murieron cuando iban a buscar a su hija a un torneo en Mendoza y un árbol cayó sobre su camioneta

Habían viajado para compartir el día con su hija , que acababa de participar de un torneo de hockey, y aprovechar el regreso para seguir con los preparativos de su fiesta de 15. Pero el viaje terminó en tragedia: Fabio Germán Pompei y Fabiana Piedi murieron cuando un árbol de gran porte cayó sobre la camioneta en la que circulaban por la Ruta Nacional 143, en Mendoza.

Si bien ambos eran de la Patagonia, hacía varios años que el matrimonio vivía en Chacras de Coria , en el departamento de Luján de Cuyo, y era muy conocido en el ambiente deportivo mendocino.

Los dos competían en torneos de squash y mantenían un estrecho vínculo con la comunidad de ese deporte. Además, Pompei era geólogo y se había radicado en la provincia junto a su familia por cuestiones laborales.

El sábado habían decidido ir personalmente a buscar a su hija de 15 años, que había viajado con las divisiones del Club Banco Mendoza para disputar una jornada de hockey en San Rafael.

Aunque la adolescente tenía previsto regresar con la delegación durante la noche, sus padres prefirieron pasar el día con ella y continuar con los preparativos de su cumpleaños, que iba a celebrarse el fin de semana siguiente.

Sin embargo, cerca de las 16.35, mientras transitaban por la Ruta Nacional 143, a la altura de Paso de las Carretas, en el departamento de San Carlos, un árbol de grandes dimensiones cedió por la fuerza del viento Zonda y cayó sobre la parte delantera de la camioneta.

Pompei , que conducía el vehículo, y Piedi, que viajaba en el asiento del acompañante, murieron prácticamente en el acto. En la parte trasera iban la adolescente y Andrea Roxana Fariña, de 52 años, quienes sufrieron heridas y fueron trasladadas al Hospital Antonio J. Scaravelli. Tras recibir atención médica, ambas evolucionaron favorablemente y ya recibieron el alta.

La violencia del impacto quedó reflejada en el estado de la camioneta. El techo sobre los asientos delanteros colapsó por completo, el parante izquierdo quedó retorcido hacia el interior del habitáculo y el parabrisas fue destruido. Para rescatar los cuerpos, los bomberos debieron cortar parte de la carrocería . En cambio, la parte trasera conservó gran parte de su estructura, una diferencia que resultó clave para que las otras dos ocupantes sobrevivieran.

La muerte de la pareja generó una profunda conmoción entre familiares, amigos y la comunidad deportiva de Mendoza, donde ambos eran muy queridos. Este lunes por la mañana fueron despedidos en el cementerio Parque Jardín Mendoza, en medio del dolor de sus seres queridos.

Fuente: TN