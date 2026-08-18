Quién es Nadia Beller, la abogada boliviana atacada a balazos: investigan a Fernando Cerimedo tras el atentado

La abogada y activista política boliviana Nadia Beller fue atacada a balazos este lunes por la noche por hombres encapuchados que llegaron hasta el hotel donde se hospedaba vestidos como repartidores de delivery . La investigación apunta a determinar si detrás del atentado estuvo el asesor de Javier Milei Fernando Cerimedo , señalado por medios bolivianos como expareja de la víctima, quien fue detenido este martes por la madrugada en el aeropuerto internacional de Viru Viru , en Santa Cruz de la Sierra, antes de embarcar un vuelo a la Argentina.

Beller recibió tres impactos de bala y permanece internada en un centro de salud de la zona. Hasta el momento no se difundió un parte médico oficial con precisiones sobre su estado de salud .

Oriunda de Santa Cruz de la Sierra , Beller tuvo participación activa en la política boliviana y fue candidata a diputada en 2019 por el Movimiento al Socialismo (MAS) . Con el paso de los años, sin embargo, se distanció del espacio y se convirtió en una férrea crítica del expresidente Evo Morales .

En sus redes sociales publica habitualmente cuestionamientos contra el exmandatario, a quien acusó públicamente de “pedófilo” y cuya detención reclamó en reiteradas oportunidades .

Fuente: La Nación