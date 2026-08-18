Dormía en su comercio para evitar robos, mató a un chico de 16 e hirió a otro de 15

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Un comerciante mató a un adolescente de 16 años e hirió a otro de 15 durante un intento de robo de su camioneta ocurrido durante la madrugada del domingo en Mar del Plata. El menor herido sufrió lesiones de gravedad y debieron amputarle tres dedos.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:30, cuando el hombre se encontraba dentro de su vehículo, estacionado sobre la avenida Champagnat al 3500, en el barrio Regional. Según informaron fuentes policiales, habría permanecido en la zona para vigilarla luego de haber sido víctima de un robo el día anterior.

De acuerdo con la investigación, al menos seis delincuentes llegaron al lugar. Uno de ellos, de 16 años, se abalanzó sobre la camioneta y comenzó a forcejear con el comerciante. El hombre logró salir del vehículo con un arma y efectuó siete disparos.

El adolescente de 16 años murió en el lugar, mientras que otro joven de 15, que se encontraba junto a los demás integrantes del grupo, resultó herido y debió ser trasladado a un centro de salud, donde le amputaron tres dedos.

El comerciante quedó aprehendido y deberá declarar ante la Justicia para brindar su versión de lo ocurrido. La Policía Bonaerense secuestró el arma utilizada y otros elementos que serán incorporados a la investigación. La Policía Científica también realizó las pericias correspondientes.