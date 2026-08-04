Quién es Facundo Moyano, el hijo del sindicalista más poderoso del país que combinó su actividad política con la farándula

Facundo Juan Moyano es uno de los siete hijos que tuvo Hugo Moyano , el histórico jefe del Sindicato de los Camioneros y exlíder de la CGT. Fundó en 2006 el Sindicato Único de los Trabajadores de Peaje (Sutpa) a partir de una gestión de su padre con el kirchnerismo y fue diputado nacional durante 10 años .

Siempre se diferenció en el clan familiar por su alto nivel de vida. Facundo Moyano combinó su actividad política y sindical con la farándula.

Tiene 41 años y nació una Navidad en Mar del Plata. Su madre fue la segunda pareja que tuvo Hugo Moyano, el sindicalista más poderoso del país de los últimos 25 años.

En 2021, después de 10 años en el Congreso, Facundo Moyano renunció a su banca de diputado nacional con un mensaje de desacuerdo a La Cámpora. Volvió de inmediato a la jefatura del Sindicato de Peajes, donde por dos períodos había dejado la conducción en manos de Sergio Sánchez, primero, y Florencia Cañebate, después.

Cuando Cañebate asumió al frente del gremio, Facundo Moyano hizo un encendido discurso sobre el rol de las mujeres. “Es un orgullo para mí acompañar a Florencia en esta nueva etapa de nuestra organización sindical Sutba. Así como hace unos años impulsamos e introdujimos el debate acerca de la democracia sindical, limitando mandatos y dándoles participación a todos los trabajadores, hoy logramos que haya una secretaria general en nuestro sindicato. No es para la foto, no es chamullo ni relato. Una mujer conduce un sindicato democrático y el 55% de la Comisión Directiva está integrada por mujeres”, expresó Moyano en sus redes sociales.

En el ajedrez familiar, Facundo no ocultó jamás sus diferencias con su hermano Pablo , número dos del gremio de los camioneros. Suele moverse en tándem con su hermano Huguito , con quien se crió en Mar del Plata y quien es hoy diputado nacional por Unión por la Patria. Hugo Moyano (h.) es abogado laboralista y se presentó esta mañana en la comisaría 13 de Belgrano para acompañar a su hermano, que está detenido allí, acusado de haber agredido a Candela Arizaga , con quien tenía una relación. Sin embargo, la defensa legal de Facundo recaería en manos de un abogado penalista cercano a la familia, según informaron fuentes de su entorno a LA NACION .

Desde sus inicios, Moyano intentó combinar su actividad política y sindical con la farándula. Así como frecuentaba canales de televisión por asuntos políticos, también su nombre circulaba en los programas de chimentos. Tuvo algún affaire con la diva Susana Giménez y se le conocieron romances fugaces con distintas modelos. Para las fiestas de fin de año del gremio, que suelen hacerse en grandes salones, contrata habitualmente a algún cantante que esté a la moda. Pasaron, por ejemplo, la Joaqui y L-Gante, que también tuvo una relación de pareja con Arizaga

Facundo Moyano vivía en una torre en San Telmo hasta que se casó con la modelo Eva Bargiela en 2021. Ese año se mudaron al barrio de Belgrano, al edificio donde habría ocurrido el incidente por el que está detenido. Moyano y Bargiela se separaron en septiembre de 2023.

En la actualidad, Facundo Moyano no tiene injerencia en el ajedrez sindical . No talla en la CGT y su gremio está en plena reconversión por el cierre de las cabinas de peaje. La raíz del Sutpa está en la Unión Empleados de la Construcción y Afines (Uecara). Antonio “Cacho” López, viejo jefe de la Uecara, siempre acusó a los Moyano de “traición” por haber sido desplazado de la representación gremial de los peajistas.

En lo relativo a la política, Facundo Moyano tomó distancia del kirchnerismo y se acercó otra vez a Sergio Massa , cuyo apoyo fue clave para renovar por primera vez su banca de diputado nacional. En 2023, tras la victoria de Javier Milei en las urnas, se diferenció del resto de la dirigencia peronista al plantear la necesidad de revisar la legislación laboral.

“Indistintamente del triunfo de Milei, nos debemos un debate profundo del sistema laboral, pero no con esa posición defensiva que tienen muchos dirigentes gremiales al decir que no porque vienen por nuestros derechos y conquistas. La bandera tiene que ser cómo le damos derechos a los que hoy no los tienen. Eso indefectiblemente te lleva a debatir una reforma laboral”, dijo Moyano en una entrevista con LA NACION el 2 de diciembre de 2023.

Fuente: La Nación