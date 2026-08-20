Quién era la mujer que fue asesinada a puñaladas en una farmacia de Rosario

Carina Candelas fue asesinada por su exmarido en el depósito de una farmacia de Rosario . Martín Banchero , su expareja de 55 años, fue acusado de sorprenderla en su lugar de trabajo, atacarla delante de sus compañeras y escapar . El hecho ocurrió durante la mañana de este miércoles en el comercio ubicado en la esquina de Dorrego y Zeballos.

La víctima le había contado a las mujeres que trabajaban con ella que venía sufriendo hostigamiento por parte de su ex desde que había terminado su relación en diciembre del año pasado. Incluso, algunas de las compañeras habían presenciado algunos de esos episodios.

Carina Candelas tenía 56 años y, según su perfil profesional en LinkedIn, tenía una larga trayectoria en el rubro farmacéutico , donde se desempeñaba hacía más de 20 años. Actualmente, era una de las encargadas de Marketing Farm , el comercio donde fue asesinada por su expareja.

“ Trabajaba hace mucho en la farmacia, era muy atenta, al igual que todas las chicas. Siempre le iba a pedir consejo a la farmacia por algún medicamento”, dijo a Rosario 3 una vecina de la cuadra que se encontraba barriendo la vereda cuando ocurrió el femicidio.

La fiscal Laura Riccardo dijo que, de acuerdo con los testimonios que fueron recopilados para la investigación, los familiares y conocidos de la víctima relataron que la mujer era víctima de “hostigamiento” por parte de su expareja , según el citado medio.

“Relatan episodios de hostigamiento, como buscarla, seguirla y gritarle cosas ”, detalló y agregó: “Era una relación conflictiva , donde él aparentemente la venía molestando en distintos episodios”.

Riccardo también reveló que la mujer no había denunciado a su exesposo por violencia de género: “No había denuncias previas de ella como víctima”, indicó.

La fiscal informó que Banchero permanecerá privado de su libertad mientras avanza la investigación. Luego de recopilar los testimonios y las imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad de la zona, se celebrará una audiencia donde se conocerán los cargos en su contra y las autoridades definirán cómo continúa el proceso.

Fuente: TN