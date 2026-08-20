El Gobierno dio de baja a 18 prepagas y mutuales: cuáles son las entidades excluidas

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El Gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), excluyó a 18 entidades del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP) como parte de un proceso de auditoría y depuración del sistema de salud privado.

Según explicó el organismo, las bajas se dispusieron luego de detectar entidades que no desarrollaban actividades alcanzadas por la Ley 26.682, no contaban con afiliados activos o no habían presentado la documentación requerida para continuar registradas.

La Superintendencia señaló que las entidades fueron notificadas e intimadas previamente para regularizar su situación. Ante la falta de respuestas satisfactorias, se rechazaron sus solicitudes de inscripción definitiva y se dieron de baja sus registros provisorios.

El organismo aclaró que la medida no afecta a afiliados, ya que las entidades excluidas no tenían beneficiarios activos ni brindaban prestaciones o servicios efectivos al momento de las inspecciones.

Las 18 entidades dadas de baja

Plan Odontológico Integral S.A.

Cámara de Tabaco de Misiones

Armiento S.A.

Instituto Materno Infantil S.A.

Sociedad Médica Universitaria S.A.

Asociación Mutual Intercooperativa

AMI S.R.L.

Huinca Salud S.A.

Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos y de Créditos Cuenca del Salado Ltda.

Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay

EMPY S.R.L.

Policlínico Lomas Medicina Prepaga S.A.

Timely Medical

Premedikal S.R.L.

Emergencia S.R.L.

Seres S.R.L.

Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañás Limitada (COEVICAL)

Cardio S.A.

De acuerdo con la información difundida por la SSS, con esta nueva tanda ya son más de 180 las entidades excluidas del registro desde el inicio del proceso de depuración impulsado durante la actual gestión.

El organismo sostiene que la revisión busca que el RNEMP esté integrado únicamente por entidades que cumplan con los requisitos legales, tengan actividad real y puedan brindar prestaciones a sus afiliados.

Una obra social fue declarada en situación de crisis

En paralelo, la Superintendencia declaró en situación de crisis a la Obra Social de Operadores Cinematográficos (R.N.A.S. Nº 1-0460-3).

La medida se tomó a partir de incumplimientos detectados en distintas áreas, entre ellas la prestación de servicios, aspectos jurídico-institucionales, cuestiones contables, atención a beneficiarios y situación económico-financiera.

La entidad deberá presentar un plan de contingencia con medidas concretas para regularizar su situación. El Comité de Evaluación y Seguimiento de Crisis de la SSS será el encargado de monitorear el cumplimiento de ese plan.

La Superintendencia indicó que este proceso forma parte de una política de fiscalización destinada a eliminar del registro a entidades sin actividad efectiva y fortalecer los controles sobre los agentes que continúan operando.