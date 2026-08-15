Qué techo conviene más para una casa: chapa, tejas o losa de hormigón

Al construir una casa, la elección del techo es una de las más importantes de la obra, porque influye en la temperatura interior, la protección contra la lluvia y la durabilidad. Por eso, muchas personas dudan acerca de cuál es el mejor material .

Los techos de chapa, los de tejas y las losas de hormigón suelen ser algunas de las opciones más elegidas. Si bien todas las alternativas ofrecen buenos resultados, presentan diferencias clave en el peso, el costo, la velocidad de construcción y el aislamiento .

Por estas razones, antes de elegir una opción es fundamental analizar cómo será la vivienda, cómo es el clima de la zona , el presupuesto disponible y cuánto mantenimiento se está dispuesto a realizar con el paso de los años.

Entre las principales ventajas de los techos de chapa , destaca que son livianos y muy rápidos de instalar . Además, requieren una estructura menos pesada y son una alternativa más barata. De todas maneras, necesitan complementarse con una buena aislación térmica y acústica.

Las tejas , por su parte, ofrecen una terminación tradicional y se comportan bien frente a las condiciones climáticas . Al ser más pesadas que la chapa, requieren una estructura capaz de soportarlas. Además, pueden requerir reemplazos puntuales con el tiempo y son más propensas a romperse.

Por último, la losa de hormigón armado forma una cubierta sólida y resistente que permite aprovechar la superficie superior como terraza , siempre y cuando se diseñe para ese uso. Sin embargo, es más pesada, necesita una estructura adecuada y suele ser más costosa. También necesita una buena impermeabilización y aislación.

Aunque no existe un único techo ideal para todas las viviendas, la chapa con buena aislación suele ser la alternativa más práctica si se busca reducir costos y terminar la obra rápidamente. Las tejas, por otra parte, son convenientes si se busca un acabado tradicional y un buen comportamiento térmico.

En caso de buscar mayor solidez y la posibilidad de usar el techo como terraza o planear futuras ampliaciones, la losa de hormigón es la mejor opción , siempre que esto se tenga en cuenta al realizar el cálculo estructural.

El rendimiento del techo, de todas maneras, no depende solo del material elegido. La pendiente, la impermeabilización, el aislamiento térmico, la estructura y la calidad de la instalación son fundamentales, por lo que la decisión debe tomarse de acuerdo con el proyecto y junto con el profesional responsable de la obra.

Fuente: TN