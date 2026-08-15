Enfermedades inflamatorias intestinales: los avances y las nuevas formas de tratamiento

Durante años, el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal -ya sea colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn- significaba para muchos pacientes un horizonte incierto: cirugías extensas, ostomías definitivas -abertura quirúrgica en el abdomen que desvía el tránsito intestinal al exterior de forma permanente- y una calidad de vida profundamente comprometida. Hoy, ese panorama está cambiando. La cirugía colorrectal moderna ofrece alternativas que, combinadas con un manejo médico cada vez más sofisticado, permiten preservar el intestino, evitar complicaciones y devolver a los pacientes una vida plena.

Lo primero que hay que decir para tranquilizar y luego confiar es que aunque la enfermedad inflamatoria intestinal no tiene cura definitiva, la combinación de tratamiento médico moderno y cirugía de precisión abre un horizonte que hace unos años parecía lejano . Pero ahora, en la Argentina, ese futuro está llegando.

Como se trata de una condición crónica que afecta el aparato digestivo y que requiere un enfoque de tratamiento integral , los expertos destacan que no se trata solo de controlar los síntomas, sino de mejorar la calidad de vida del paciente a largo plazo.

Por eso, el manejo multidisciplinario es clave. Esto significa que distintos especialistas deben trabajar en conjunto para ofrecer una atención coordinada y personalizada. El gastroenterólogo suele liderar el tratamiento indicando medicación para controlar la inflamación. Y el cirujano colorrectal interviene cuando existen complicaciones o cuando la cirugía puede mejorar la evolución de la enfermedad.

Pero el equipo va mucho más allá. Nutricionistas ayudan a adaptar la alimentación según cada etapa de la enfermedad, ya que algunos pacientes pueden presentar intolerancias o déficits nutricionales. Psicólogos brindan apoyo emocional, fundamental en enfermedades crónicas que pueden impactar en el estado de ánimo y la vida cotidiana. Y la enfermería especializada cumple un rol clave en el seguimiento cercano, la educación del paciente y la adherencia al tratamiento.

Este enfoque en equipo permite tomar decisiones más precisas, anticipar complicaciones y acompañar al paciente en cada etapa de su enfermedad. En definitiva, el objetivo es que la persona con EII –Enfermedad inflamatoria intestinal- no solo esté clínicamente estable, sino que pueda llevar una vida plena, activa y con la mejor calidad posible.

Como paciente con el diagnóstico de Enfermedad de Chron fui pasando por distintas etapas y también sufriendo situaciones diversas, al principio nada gratas, hoy sumamente optimistas. Elijo no entrar en detalles, pero hace casi un par de años después de varios exámenes médicos y colonoscopías me enfrenté a la conclusión de un equipo médico que me habló de extirparme completamente el colon y quizás el recto , con las consecuencias que tal operación podría provocarme en el futuro.

Quedé conmocionado, aturdido. Ya tenía fecha de cirugía: febrero de 2025. Por supuesto lo charlé en familia. Y entonces, en la búsqueda de nuevas opiniones, llegamos al gastroenterólogo Daniel Peralta y al cirujano Augusto Carrié que se puso en contacto urgente con un colega, también cirujano, Nicolás Avellaneda para que también analizara mi caso en forma urgente con el fin de llegar a una decisión consensuada y certera.

Avellaneda me citó junto a la doctora Maricel Bellicoso y lo primero que percibí y recibí de parte de ellos fue su calidez humana. Luego su calidad como médicos. Me transmitieron tranquilidad. Recuerdo que él me dijo que había alternativas, que no desesperara, que íbamos a comenzar un tratamiento para tratar la enfermedad con nuevos métodos y miradas , donde discutirían y opinarían otros especialistas.

Después de intentar diversas variantes, en julio de 2025 el doctor Avellaneda junto a Carrié me operaron y solo quitaron una parte del colon inflamado. Hoy me encuentro con una colostomía temporal hasta que el intestino termine de sanar, bajo control de otra experta que no para de inspirarme y transmitirme confianza a través de su muy buen trato y capacidad, la gastroenteróloga Melisa Senderovsky. También me resulta fundamental el acompañamiento y la experiencia de Marta Medrano, enfermera especialista en ostomías. Solo es cuestión de tiempo para que el cirujano Nicolás Avellaneda y su equipo me vuelvan a operar para concretar la reconexión, que consiste en la restitución del tránsito intestinal. En síntesis, de aquel panorama oscuro y sombrío que me plantearon otros médicos, pasé a otro totalmente distinto, optimista y con futuro.

“Hoy podemos planificar estrategias personalizadas para cada paciente, combinando el momento quirúrgico preciso con el mejor abordaje técnico disponible. Por eso decimos que la enfermedad inflamatoria intestinal dejó de ser una patología con un solo camino posible” , explica al respecto el doctor Nicolás Avellaneda, quien forma parte de GM Coloproctología, un equipo de cinco cirujanos especializados exclusivamente en patología colorrectal, con actividad en centros de alta complejidad de Buenos Aires que trabaja para acercar estos avances a la Argentina y a toda Latinoamérica.

Avellaneda agrega: “Uno de los cambios más significativos es la consolidación de los abordajes laparoscópicos y robóticos para la cirugía. Estas técnicas permiten realizar resecciones intestinales -incluyendo colectomías totales y proctocolectomías restauradoras- con menor sangrado, recuperación más rápida y menor tasa de complicaciones que la cirugía abierta tradicional”.

El cirujano Diego Valli aporta también su punto de vista: “El abordaje miniinvasivo en Crohn y colitis ulcerosa no es solo estética: tiene impacto real en la recuperación, en la fertilidad de pacientes jóvenes y en la función a largo plazo. Otro avance fundamental es el manejo de las complicaciones perianales del Crohn, históricamente una de las situaciones más desafiantes de la especialidad. Las fístulas complejas asociadas a la enfermedad de Crohn requieren un abordaje que combine el control quirúrgico del trayecto con la optimización del tratamiento biológico”.

Su colega, Marcos González, quien trata en equipo estas enfermedades complejas acerca su opinión: “Aprendimos que operar una fístula de Crohn sin controlar la inflamación sistémica es condenar al paciente al fracaso. El trabajo coordinado entre el gastroenterólogo y el cirujano es lo que marca la diferencia”.

Según estos especialistas las terapias biológicas y los pequeños inhibidores de moléculas abrieron, en paralelo, una nueva dimensión en el tratamiento médico. Y lejos de desplazar a la cirugía, la complementan. “Muchos pacientes llegan al quirófano en mejores condiciones gracias al tratamiento biológico previo. Eso se traduce en cirugías técnicamente más seguras y en mejores resultados posoperatorios”, explica el doctor Lucas Caram, que asegura que la toma de decisiones en estos casos no puede recaer en una sola disciplina. “El modelo de equipo multidisciplinario, con gastroenterólogos, cirujanos colorrectales, especialistas en imágenes y nutricionistas trabajando en conjunto, es hoy el estándar de los centros de excelencia mundiales y el que nosotros adoptamos en nuestra práctica diaria”.

Para Simon Sedziszow, otro integrante de este grupo de expertos “la cirugía en enfermedad inflamatoria intestinal es tan buena como la preparación que la precede . Un paciente bien nutrido, con la inflamación controlada y con el momento quirúrgico bien elegido tiene resultados incomparablemente mejores”.

La conclusión a la que llega Avellaneda no solo tiene que ver con lo cientítico, sino también con lo humano, algo fundamental para cualquiera que esté afrontando este tipo de problemas de salud: “La clave en todo esto es mantener el compromiso constante con la formación continua y la medicina basada en evidencia , por eso incorporamos técnicas y tratamientos actualizados, algunos provenientes del exterior, para ofrecer diagnósticos precisos y opciones terapéuticas acordes a los avances de la especialidad. El objetivo final siempre es el mismo: brindar una atención de excelencia en el diagnóstico y en el tratamiento para que la persona pueda vivir con la menor huella posible de su enfermedad”, sin sufrir ni padecer", concluye.

Fuente: La Nación