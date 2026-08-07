Qué significa encontrar agua debajo de la heladera aunque no haya nada derramado y qué hay que revisar

Al ver agua abajo de la heladera , muchas personas suelen preocuparse, sobre todo si no se volcó ninguna bebida o recipiente de su interior. Si bien muchas veces puede tratarse simplemente de condensación, también puede ser una señal de que alguna parte del electrodoméstico debe ser revisada .

Cuando funcionan normalmente, las heladeras generan humedad y la eliminan mediante un sistema de drenaje . En caso de que este mecanismo se tape o alguna de sus piezas presente una falla, el líquido podría no drenarse correctamente y terminar acumulándose en el piso de la cocina .

Lo primero que conviene revisar es el desagüe de descongelamiento . Algunas heladeras realizan ciclos automáticos de descongelación, en los que el agua circula por un sistema hasta una bandeja ubicada, en líneas generales, en la parte inferior del electrodoméstico.

En caso de que este conducto se obstruya con restos de comida, suciedad o hielo , el agua podría desviarse y terminar saliendo por abajo de la heladera o acumularse en el interior del dispositivo.

Además, otra explicación posible es que exista un problema con la bandeja de evaporación , que se encarga de recibir esa agua para que desaparezca de manera progresiva con el calor generado por la heladera. A veces, esta pieza se desplaza, se rompe o se llena demasiado, lo que puede provocar una pérdida de líquido.

Otra posibilidad es que, si la heladera tiene dispenser de agua o fábrica automática de hielo, las mangueras y conexiones de suministro estén flojas o dañadas , lo que podría generar un goteo constante que provoque un charco en el piso.

Antes de tomar cualquier decisión, es conveniente secar completamente el piso para revisar si el agua aparece nuevamente y, una vez realizado esto, tratar de identificar desde qué zona de la heladera sale.

Si la pérdida de agua es abundante, aparece de manera recurrente o llega cerca del enchufe y las conexiones eléctricas, es aconsejable desenchufar la heladera y llamar a un técnico , en vez de seguir usándola sin determinar el verdadero origen del problema.

Fuente: TN