Lavarse los pies con romero y sal: por qué algunos expertos lo recomiendan y para qué sirve

Si bien muchas veces queda en segundo plano, el cuidado de los pies es igual de importante que el del resto del cuerpo. Algunos expertos recomiendan una técnica que además ayuda a relajarlos después de un día largo: lavárselos con romero y sal .

Al colocar ambos ingredientes en un recipiente con agua tibia, se genera una sensación de descanso inmediato, y el aroma del romero que ayuda a crear un ambiente relajante.

El objetivo principal de este baño es relajar los pies y aliviar la sensación de pesadez después de caminar, estar muchas horas de pie o usar calzado cerrado. El romero, una planta aromática muy utilizada en recetas de bienestar, aporta frescura y un aroma intenso que puede resultar agradable durante el baño .

La sal se incorpora para acompañar la preparación, pero es importante aclarar que no hay evidencia suficiente para afirmar que la combinación de romero y sal cure hongos, infecciones u otras afecciones.

Para armar este baño relajante solo se necesitan unos pocos ingredientes y pasos simples:

Este baño puede ser especialmente agradable al final del día, tras largas caminatas o cuando se busca un momento de relax. Se puede sumar un masaje suave y, para completar el cuidado, aplicar crema hidratante (evitando la zona entre los dedos si está húmeda).

Aunque es una práctica sencilla, hay algunos cuidados a tener en cuenta. No se recomienda usar agua muy caliente , ya que puede irritar o dañar la piel.

Las personas con heridas, irritaciones, infecciones, problemas de circulación o diabetes deben consultar con un profesional de la salud antes de realizar baños de pies, sobre todo si existen lesiones o alteraciones en la sensibilidad.

Fuente: TN