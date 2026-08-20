“Que la gane porque está bien la economía”: la curiosa frase de Máximo Kirchner sobre la reelección de Milei

A poco más de un año de las elecciones de 2027, el diputado de Unión por la Patria (UxP) y referente de La Cámpora, Máximo Kirchner , dejó una curiosa frase sobre la posibilidad de que el presidente Javier Milei obtenga la reelección. “ Que la gane porque está bien la economía” , manifestó el hijo de la exmandataria Cristina Kirchner .

El jefe de La Cámpora aclaró que no desea que le vaya mal al país, aunque aseguró que será difícil “ que la realidad mejore ” con la actual política económica del Gobierno.

“ Si mejorara la economía, ganaría la elección . Que la gane porque está bien la economía. Si no, pareciera que uno desea otra cosa”, dijo en diálogo con el canal de streaming de la señal Crónica .

Y resaltó: “Ninguna de nuestras propuestas en el Congreso tienen que ver con hacerle daño al Gobierno y a los argentinos y argentinas”.

Fuente: La Nación