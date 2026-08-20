Le pidió a su abuela las cenizas de su papá y se las negó: “Es mío, yo lo parí, yo lo crié”

NACIONALES

Una discusión familiar se volvió viral y generó un intenso debate en redes sociales sobre el duelo, los vínculos familiares y la pertenencia de las cenizas de un ser querido.

El conflicto comenzó cuando una joven le pidió a su abuela que le entregara una parte o la totalidad de las cenizas de su padre, quien había fallecido. Sin embargo, la mujer se negó a desprenderse de los restos de su hijo.

La respuesta de la abuela generó sorpresa y dividió las opiniones de quienes conocieron la historia.

“Hasta que yo me muera, va a estar conmigo porque es mi hijo. Es mío, yo lo parí y yo lo crié”, expresó la mujer al explicar su postura.

La situación abrió un debate sobre quién debería decidir qué hacer con las cenizas de una persona fallecida y cómo se atraviesa el duelo cuando existen diferentes deseos entre los familiares.

Mientras algunos usuarios respaldaron a la abuela y consideraron comprensible que quisiera conservar las cenizas de su hijo, otros señalaron que la nieta también tenía derecho a despedir a su padre y conservar una parte de sus restos.