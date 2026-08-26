Pocos lo saben: por qué muchos precios terminan en “99” en lugar de un número redondo

Al recorrer supermercados , farmacias , kioscos , tiendas o comprar por Internet, es común encontrar productos con precios como $999 , $4.999 o $99.999 . Aunque la diferencia con un número redondo sea de apenas un peso, esa terminación responde a una estrategia comercial conocida como precio psicológico .

La idea es aprovechar una característica del comportamiento humano: muchas personas procesan primero el dígito de la izquierda , por lo que un precio terminado en 99 puede percibirse como más bajo de lo que realmente es.

La explicación más conocida es el efecto del dígito izquierdo ( left-digit effect ), un fenómeno estudiado por la economía del comportamiento y el marketing.

Según esta teoría, el cerebro suele darle mayor importancia al primer número del precio que a los últimos dígitos. Por eso, estos ejemplos pueden generar una percepción distinta, aunque la diferencia económica sea mínima:

El efecto es especialmente fuerte cuando el cambio modifica el primer dígito, como ocurre entre $2,99 y $3,00 , o entre $999 y $1.000 .

El objetivo no es engañar al consumidor, sino influir en la percepción del valor . Al mantenerse dentro de un determinado rango psicológico, el producto puede parecer más accesible y competitivo frente a otras alternativas.

Por ese motivo, las terminaciones en 9 y 99 son muy frecuentes en promociones, góndolas de supermercados y comercios minoristas de todo el mundo.

Las investigaciones muestran resultados interesantes, aunque no unánimes.

Un estudio publicado en el Journal of Consumer Research concluyó que el efecto del dígito izquierdo es más evidente cuando cambia la primera cifra del precio. En tanto, otra investigación de 2023, basada en 3.500 productos vendidos en 25 cadenas comerciales , encontró evidencia consistente de que los consumidores reaccionan de manera diferente al pasar de $4,99 a $5,00 , pese a que la diferencia sea de un centavo.

Sin embargo, otros trabajos académicos no hallaron diferencias estadísticamente significativas en todos los contextos. Esto sugiere que el impacto del “99” depende del tipo de producto, el entorno de compra y la forma en que se presenta el precio , más que de una regla universal.

Fuente: TN