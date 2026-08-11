Pocos lo saben: cómo eliminar las manchas amarillas de las almohadas y evitar que vuelvan a aparecer

Las almohadas suelen generar manchas amarillas debido a la acumulación del sudor, la humedad y los restos de productos para la cara o el pelo. Esto suele dar mal aspecto y pueden largar malos olores. En este marco, existe un método casero para eliminarlas fácilmente .

Este método les devuelve el color original sin la necesidad de gastar en productos costosos. El secreto está en actuar a tiempo y prestar atención al secado , un paso clave que muchos suelen olvidar.

Durante la noche, el cuerpo libera transpiración y pequeñas cantidades de humedad que atraviesan la funda y llegan hasta el interior de la almohada. Con el tiempo, estos residuos se oxidan y generan las típicas manchas amarillentas .

A esto se suman los aceites naturales de la piel, cremas, maquillaje y acondicionadores que quedan en el cabello o el rostro. Por eso, incluso usando funda, las almohadas pueden adquirir ese tono amarillento después de varios meses de uso.

Una de las alternativas más efectivas es usar bicarbonato de sodio y jabón líquido para ropa , dos productos que suelen estar en cualquier casa.

Antes de empezar, es fundamental revisar la etiqueta de la almohada para saber si se puede lavar en lavarropas y a qué temperatura. Esto es clave sobre todo en almohadas de plumas, viscoelásticas o con materiales delicados.

Si el lavado está permitido, se recomienda colocar una pequeña cantidad de detergente para ropa junto con bicarbonato de sodio e n el lavarropas. Luego, seleccionar el ciclo y la temperatura que indique el fabricante.

Para manchas localizadas, se puede preparar una pasta con bicarbonato y un poco de agua, aplicarla sobre la zona amarilla y dejarla actuar unos minutos antes de lavar.

Una vez terminado el lavado, el secado es fundamental. La almohada debe quedar completamente seca antes de volver a usarla , ya que la humedad en el interior puede provocar malos olores y dañar el relleno.

Siempre que el material lo permita, conviene secarla en un lugar ventilado y asegurarse de que no quede humedad en el centro. Guardar una almohada húmeda en la funda o en el placard no es recomendable.

Para mantener las almohadas limpias por más tiempo, lo ideal es usar una funda protectora debajo de la funda habitual. Esta barrera extra ayuda a reducir el contacto directo de la transpiración y los aceites de la piel con el relleno.

También es importante lavar las fundas con frecuencia y respetar las indicaciones de lavado de cada almohada. Además, dejar ventilar las almohadas periódicamente —sacándolas de la cama y permitiendo que circule el aire— ayuda a reducir la acumulación de humedad y a prevenir nuevas manchas.

Fuente: TN