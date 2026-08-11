Colgar globos viejos en el balcón: para qué sirve y por qué recomiendan hacer esto en casa

En el mundo de los trucos caseros, existen algunos que pueden ayudar a resolver algunos problemas cotidianos sin gastar dinero. Uno de ellos consiste en colgar globos viejos con ojos dibujados en el balcón .

Aunque para muchos puede parecer una decoración improvisada, lo cierto es que cumple una función práctica: aprovechar el movimiento y los colores de los globos para hacer que el balcón resulte menos atractivo para algunos pájaros .

El principal objetivo de este truco casero es ahuyentar palomas , gorriones y otras aves que suelen posarse en balcones, ventanas o barandas.

Los globos pueden moverse cuando hay viento . Ese movimiento inesperado, sumado a sus colores y formas, genera un estímulo visual que puede hacer que algunas aves duden antes de acercarse.

Sin embargo, es importante saber que no es un método infalible y su efectividad puede variar según el lugar y el tipo de ave. Algunos pájaros pueden terminar acostumbrándose si el objeto permanece siempre en el mismo sitio.

Para probar este método, se pueden aprovechar globos que hayan quedado de una fiesta , siempre que estén en buenas condiciones. El procedimiento es sencillo:

Para aplicar este método, no hace falta comprar productos específicos ni instalar elementos complejos. Con algunos globos, un hilo y un lugar seguro donde sujetarlos se puede probar una alternativa económica para el balcón.

De esta manera, el balcón no mantiene siempre el mismo estímulo y puede resultar menos predecible para las aves.

Si después de colocar los globos las aves siguen apareciendo, se debe revisar qué las atrae al balcón .

En muchos casos, el problema no está solamente en el lugar donde se posan, sino en la disponibilidad de comida , agua o materiales para construir un nido.

Fuente: TN