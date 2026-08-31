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PNC de la Anses: cuál es el monto de las Pensiones no Contributivas en septiembre de 2026

Redacción CNM agosto 31, 2026

Los beneficiarios de las PNC (Pensiones No Contributivas) de Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), reciben en septiembre un incremento automático del 2,11% , por la actualización mensual que se realiza con el más reciente índice inflacionario.

De esta manera, los titulares de las PNC tienen un reajuste del 2,11% , en concordancia con la inflación registrada en julio, que fue del 2,1% . Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales , y eso arroja el valor exacto actualizado.

En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en septiembre, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones. Allí figura la inclusión del bono previsional , según los haberes percibidos:

El bono extraordinario sigue siendo de $70.000 , cifra que no percibe cambios hace más de dos años. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM .

Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $498.633,20.

Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:

Fuente: La Nación


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