Llegó al Aeroparque la segunda “misión de avanzada” del Vaticano que definirá detalles del viaje de León XIV

Cerca de las 18.30 de este domingo arribó al Aeroparque Jorge Newbery, en un vuelo de Latam, la misión de avanzada del Vaticano , que permanecerá tres días en el país para coordinar la visita que el papa León XIV hará a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre.

La delegación es encabezada por el coordinador de los viajes papales de la Santa Sede, monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda, un sacerdote mexicano del servicio diplomático del Vaticano que fue designado en esa estratégica función en junio de 2025 por León XIV un mes después de ser elegido papa.

Los enviados del Vaticano arribaron procedentes de Perú, luego de recorrer ciudades de ese país, como Lima, Chiclayo, Pucallpa y Cusco, adonde también tiene previsto viajar el pontífice en noviembre, en su primera visita a América Latina.

La “avanzada de la Santa Sede, que en junio realizó su primera visita para definir aspectos logísticos, de seguridad y de protocolo, entre otros detalles de la organización del viaje papal, mantendrá reuniones con autoridades de la Iglesia argentina, la Nunciatura Apostólica, la Casa Rosada y la Cancillería, además de funcionarios de la Ciudad, Córdoba y la provincia de Buenos Aires. La finalidad es recorrer y evaluar distintos sitios a los que podría ir el Santo Padre.

La misión vaticana llega en momentos en que el gobierno de Javier Milei intenta evitar la politización de la visita papal. Con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, al frente del operativo, la Casa Rosada dio señales de acercamiento en la última semana con las administraciones opositoras de las provincias de Buenos Aires y de Córdoba, al sumarlos a una reunión para planificar la preparación de la visita.

En la Casa Rosada celebraron el mensaje en favor del “carácter eminentemente pastoral” del viaje del Papa, que transmitió la Conferencia Episcopal Argentina, tras la audiencia de su presidente, monseñor Marcelo Colombo, y su secretario general, monseñor Raúl Pizarro, con León XIV en el Vaticano.

La delegación de la Santa Sede recorrerá posibles sitios en los que se presentará el Papa, como el Monumento de los Españoles, en Palermo, la Basílica de Luján y el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), en Córdoba, donde se esperan actos masivos Pero la atención estará puesta en hotors hipotéticos destinos, como los estadios de River Plate, en Núñez, y de San Lorenzo, en el Bajo Flores; la posibilidad de coordinar un encuentro del Santo Padre con los movimientos populares y una visita a los internos de la cárcel de Devoto.

Monseñor Salas Castañeda, de 48 años y nacido en Santa Clara, en el estado mexicano de Durango, ingresó en 2013 en el servicio diplomático de la Santa Sede y se desempeña en la Secretaría de Estado del Vaticano. En junio de 2025 asumió la misión de coordinar los viajes del Papa. Reemplazó en esa función al cardenal indio George Koovakad, promovido al cargo de prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso.

El sacerdote mexicano cumplió funciones en la Nunciatura Apostólica en Hungría, donde participó de la organización de las dos visitas que el papa Francisco realizó a Budapest, en 2021 y en 2023. En la segunda de ellas trabajó codo a codo con el entonces nuncio en ese país, monseñor Michael Wallace Banach, quien hace un mes asumió como nuncio en la Argentina.

Salas Castañeda tiene también experiencia en otras misiones encomendadas por la Santa Sede. Entre 2013 y 2016 estuvo como secretario diplomático en Burundi, en un contexto social y político vulnerable en la región de África Oriental. De allí pasó a Irak, un destino complejo tras las consecuencias de la guerra y la condición minoritaria de la población cristiana en un país mayoritariamente musulmán.

Fuente: La Nación