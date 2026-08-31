Las Leonas ya están en Argentina con la tercera medalla de campeonas del mundo

Luego de obtener la tercera medalla como campeonas del mundo en el hockey , Las Leonas arribaron al país pasadas las 6 de este lunes . Familiares y decenas de curiosos, muchos de ellos con banderas albicelestes y camisetas, se acercaron al Aeropuerto Internacional de Ezeiza para darles la cálida bienvenida.

“Este recibimiento es algo hermoso, felicidad plena, absoluta” , decían las jugadoras entre el tumulto de gente que quería tomarse una foto o darles un abrazo de alegría. Las deportistas coincidieron en que este campeonato valió la pena luego de perder tres finales seguidas . “Rompimos la pared”, decían en diálogo con LN+ y con la copa plateada que pasaba de mano en mano.

🇦🇷 ¡Bienvenidas, campeonas! Las Leonas llegaron a Ezeiza, copa en mano y a puro festejo. Fueron recibidas por una multitud que celebró con ellas el tercer título de la selección femenina de hockey. 📌 En Pre Mañana pic.twitter.com/jWA4GIPqBm

Las dirigidas por Fernando Ferrara se impusieron este sábado 3 a 1 a la defensora del título, Países Bajos, en los penales, después de un empate en 1 durante el partido, y ganaron su tercer mundial de hockey en la final disputada en Amstelveen. Como el 8 de diciembre de 2002 en Perth, Australia. Y como el 11 de septiembre del 2010 en Rosario, Argentina. La arquera Cristina “China” Cosentino fue la gran figura al tapar los remates clave, y Sofía Cairó anotó el penal definitivo para desatar los festejos.

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Zoe Díaz dijo, en diálogo con LN+ : “El partido clave fue contra Alemania porque lo teníamos que ganar sí o sí. Estábamos convencidas de que íbamos a ganar y se nos dio. Países Bajos siempre es un rival dificilísimo” .

💬 "Fuimos convencidas de que íbamos a ganar" Zoe Díaz, la jugadora más joven de las Leonas, contó cómo vivieron su paso por el Mundial de hockey y cómo fue ganar este título a sus 20 años. 📌 En Mañanas Mías pic.twitter.com/O2YehH2CpL

Tras ir perdiendo por 1 a 0 por un tanto marcado a los 14′ del segundo cuarto por intermedio de Jansen, el equipo de Ferrara consiguió el tan ansiado empate cuando faltaban solo seis minutos para el final del encuentro y ante la mirada atónita de la hinchada local. María José Granatto interceptó un rebote cerca del arco y depositó a la selección nacional en la tanda de penales.

Además de Cairó, en los penales convirtieron Victoria Granatto y Brisa Bruggesser, mientras que el de Zoe Díaz fue anulado por haber golpeado la bocha con el revés del palo. Para las locales anotaron Marijin Veen y fallaron Pien Sanders, Felice Albers y Freeke Moes, estas dos últimas tras grandes atajadas de la ‘China’ Cosentino.

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Fuente: La Nación