Paritaria de empleo doméstico: cuánto cobran los supervisores en agosto de 2026

Los supervisores reciben en agosto un salario similar al mes previo , dado que se espera la concreción de un nuevo acuerdo paritario que actualice los haberes del sector.

El mes anterior las empleadas domésticas tuvieron el último tramo de aumentos del acuerdo paritario vigente y se espera que una nueva negociación próxima establezca las cifras para los meses siguientes.

De esta manera, en agosto, se repiten los valores para todas las categorías del sector , con y sin retiro.

Los siguientes son los montos que corresponden a los salarios básicos mínimos establecidos en el acuerdo vigente.

Estos valores sirven para quienes trabajen para un mismo empleador menos de 24 horas semanales .

En el octavo mes del año, quienes trabajan con un esquema mensual reciben los siguientes montos de referencia, de acuerdo a la grilla vigente:

La formalización del vínculo laboral es un aspecto fundamental. Todos los empleadores tienen la obligación de inscribir a su personal en el registro de ARCA (Administración Federal de Ingresos Públicos), sin importar horas de trabajo ni modalidad.

Este registro se puede hacer de forma virtual de la siguiente forma:

Fuente: La Nación