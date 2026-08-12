Cuánto cobran los miembros de las Fuerzas Armadas en agosto de 2026, tras el aumento oficial

El personal que forma parte de las Fuerzas Armadas tiene en agosto un reajuste salarial , por lo que se modifican los valores que percibe cada categoría de trabajadores.

Esta actualización de haberes está dada por la Resolución Conjunta 35/2026 , publicada en el Boletín Oficial , y por la que queda establecida una nueva grilla para los distintos cargos jerárquicos del sector.

“Fíjase el haber mensual del Personal Militar de las Fuerzas Armadas para los meses de junio, julio y agosto 2026 , conforme los importes que para las distintas jerarquías se detallan en el anexo I que integra la presente medida″, indica el Artículo 1 de la resolución.

A su vez, a través del Decreto 695/2026 se entrega este mes una suma remunerativa de $50.000 al personal de las Fuerzas Armadas.

“Otórgase al personal militar en actividad de las Fuerzas Aramadas, al personal en actividad de la Policía de establecimientos Navales y al personal civil en actividad de Inteligencia de las Fuerzas Armadas una suma fija remunerativa y no bonificable, excepcional, por única vez y de percepción única por persona de $50.000 , a abonarse con los haberes del mes de agosto de 2026″, dice la normativa.

A continuación figura la grilla publicada en el Boletín Oficial , con el detalle de cada cargo y el monto que se liquida en el octavo mes del año. Además se añade la suma fija que se entrega este mes:

Tal como ocurrió en otros reajuste, el Ministerio de Defensa expone los montos exactos para cada cargo y, generalmente, se detalla que las partidas dependen del presupuesto general de la Administración Pública Nacional del Ministerio de Defensa .

La normativa vigente también abarca a quienes integran la Policía de Establecimientos Navales que, a partir de agosto, tienen las siguientes cifras:

Fuente: La Nación