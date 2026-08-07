Ordenan que Marcelo Porcel vaya a juicio por el abuso sexual de 10 alumnos del Colegio Palermo Chico

El empresario Marcelo Porcel (51) quedó a un paso de ir a juicio oral por el abuso sexual gravemente ultrajante agravado de 10 compañeros de colegio de su hijo , corrupción de menores y producción de imágenes explícitas de un menor de 18 años con fines sexuales. Es que el juez Carlos Bruniard rechazó los planteos de nulidad presentados por la defensa del empresario y decidió elevar la causa a la instancia de debate.

El pedido de enjuiciamiento había sido realizado en junio pasado por el fiscal Pablo Turano, tras lo cual, el abogado el acusado se opuso a esa medida y, subsidiariamente, pidió una modificación de la calificación legal de los hechos investigados.

Sin embargo, el magistrado a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 50 rechazó los planteos de nulidad e inconstitucionalidades de la defensa y avaló el pedido de la fiscalía.

El rechazo de la nulidades planteada por Porcel puede ser apelado en una segunda instancia y si la Cámara confirma la decisión de Bruniard, solo restará que se sortee un tribunal y fijar la fecha de debate, explicaron fuentes del caso a Clarín .

A Porcel se le atribuyen los abusos sexuales gravemente ultrajante agravados por haber sido cometido contra menores de 13 años y aprovechando una situación de guarda. De acuerdo a la acusación, los delitos habrían sido cometidos de manera reiterada contra una decena de víctimas.

La resolución señala, además, que esos hechos concurren con el delito de corrupción de menores, a lo que se suma la producción de representaciones de un menor de 18 años de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, en un caso.

En su fallo, Bruniard sostuvo que las pruebas fueron "colectadas y valoradas" y que permiten avanzar hacia la etapa de debate.

Por su parte, Pablo Hawlena Gianotti, el abogado representante de las familias que denunciaron a Porcel, fue el encargado de notificar a las 10 víctimas sobre la decisión del juez.

Mientras tanto, Porcel sigue sin ninguna medida restrictiva de la libertad. La causa penal se inició en 2024 y nunca estuvo detenido .

El empresario fue parte de Oh! Buenos Aires , un holding uruguayo que tenía la concesión del shopping que funcionaba en el predio del ex Buenos Aires Design , en Recoleta.

Su defensa está a cargo del abogado Roberto Rallín, quien había solicitado el sobreseimiento por considerar que no había pruebas suficientes y, que en caso de continuar con la acción penal, aseguró que Porcel debía ser juzgado por un jurado popular.

"Los hechos venían ocurriendo desde hacía varios años , fuimos atando cabos. Un chico contaba que le hizo un masaje, otro padre advertía 'no dejes ir a tu hijo a dormir'. Empezaron los rumores, se hablaba porque podría ser el hijo de uno en esa situación. Así los padres empezaron a preguntar, a conversar con los chicos pero muchos no querían hablar", contaron a Clarín .

En algún momento de 2024, los relatos empezaron a surgir. Las conversaciones entre los padres de dos cursos del Colegio Palermo Chico derivaron en seis casos concretos y otros que no explicitaban abusos puntuales, pero sí conductas inapropiadas entre Porcel y compañeros de sus hijos, que tenían entre 13 y 14 años cuando se produjeron los hechos.

Según describieron fuentes cercanas a las familias denunciantes, "los hechos llevaban tiempo, pero salieron a la luz cuando los chicos empezaron a crecer y a relatar estas conductas extrañas".

El empresario tiene cuatro hijos que asistían a la misma institución y los denunciantes iban a dos de los cursos a los que asistían . "Él participaba mucho de los partidos de fútbol, lo veíamos siempre. Incluso iba a partidos en los que no jugaban sus hijos, pero siempre estaba. En estos años hubo chicos que pidieron cambiarse de curso o que se mostraron más retraídos y después terminaron siendo los que denunciaron", confiaron.

Los adolescentes, a medida que fueron creciendo, relataron distintas conductas que no las denunciaron en el momento, pero que los alertaban: desde hacerlos correr alrededor de la mesa en ropa interior hasta pagarles por hacer fondo blanco con bebidas alcohólicas o estar en chats privados con los chicos, mandándoles fotos de sus viajes o de la escena cotidiana.

Uno de esos grupos se llamaba "Shubidubi" y desde ahí él convocaba a las reuniones autodenominándose "Capitán" . De acuerdo a los denunciantes, en esos encuentros había alcohol y él les daba dinero para que consumieran. Incluso hasta les pagaba autos de aplicación para que asistieran y muchos mentían cuando sus padres no los dejaban ir.

Según consta en el expediente, una de las víctimas le advirtió al hijo de Porcel: "Che, tu viejo me tocó" . Los relatos son consistentes en todas las víctimas: los tocamientos implicaban masajes con "aceites especiales" después de los partidos de fútbol y que terminaban en la ingle o en los testículos.

Además, en las pericias tecnológicas, habrían hallado fotos de un niño en el baño tomada desde una cámara de seguridad mientras se bañaba.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín