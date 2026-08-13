Operaron al nene de dos años que fue atacado por un dogo: cómo sigue su estado de salud

El nene de dos años que fue atacado el martes por un perro dogo en la ciudad de Villa Caeiro, en el Valle de Punilla, fue operado este miércoles en el Hospital de Niños de Córdoba y se espera que evolucione favorablemente.

Su primera atención la tuvo en el Hospital Domingo Funes y luego fue derivado al Hospital de Niños debido a la gravedad del cuadro.

El nene fue sometido a una intervención quirúrgica por las heridas que sufrió en su rostro. "Se trató de una cirugía para realizar curaciones", indicaron desde el centro asistencial.

El niño fue trasladado de terapia intensiva a una unidad de cuidados intermedios y tiene un ojo comprometido por las mordidas del dogo, por lo que los médicos aguardarán su evolución para que siga un tratamiento.

Además, los médicos no descartan realizarle más adelante una cirugía plástica en el rostro.

El perro, que pertenece a la familia, le generó al nene importantes lesiones en el cráneo y rostro, y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital pediátrico de Córdoba, donde quedó internado en terapia intensiva.

Este ataque se dio luego de que un niño de tres años muriera después de ser mordido salvajemente por un perro de la raza pitbull , en el sur de la capital cordobesa.

La Municipalidad de Córdoba implementó en abril de 2023 un registro obligatorio en el que los dueños de perros que puedan significar un riesgo para la ciudadanía deben inscribir a sus mascotas. Y, cuenta con una aplicación denominada Huella Animal.

Según el municipio, hay distintos motivos por los que un perro puede ser considerado peligroso. Uno de ellas es la raza del animal, entre las que destacaron a los rottweiler, pitbull terrier, dogo argentino, bull terrier, mastift, bullmastiff, doberman, entre muchos otros, además de las cruzas de esos animales.

También se consideran potencialmente peligrosos aquellos perros entrenados para la defensa y ataque y los que por su carácter agresivo o potencia de mandíbula o musculatura puedan causar la muerte o lesiones graves.

Siguiendo con el registro de mascotas, la Municipalidad de Villa María implementó esta semana un DNI obligatorio y gratuito de perros y gatos para identificar a los animales y establecer quiénes son sus responsables.

La medida fue aprobada días atrás por el Concejo Deliberante a través de una ordenanza que busca fortalecer la protección, el bienestar y la tenencia responsable de mascotas en la ciudad.

La medida contempla la entrega de un DNI municipal con los datos principales del animal y de su tutor o propietario.

La normativa también establece sanciones económicas para quienes incumplan las obligaciones de cuidado, con multas que pueden llegar hasta los $844.000.

En junio de 2021 , a partir de la reglamentación de la Ley 4.078, la Ciudad estableció el Registro de Propietarios de Perros potencialmente peligrosos que entre otras cuestiones señala que este tipo de canes deben circular con bozal y correa corta en la vía pública.

En la Ciudad hay unos 4 75 mil perros y 17 razas consideradas peligrosas que desde junio de 2021 deben ser registradas. Sin embargo, fueron pocas las personas que inscribieron a sus mascotas "potencialmente peligrosas" , según la información oficial.

Las razas de perros que la ley de la Ciudad registra como “potencialmente peligrosos” son: pitbull terrier, staffordshire bull terrier, american staffordshire terrier, dogo argentino, fila brasileño, tosa inu, akita inu, doberman, rottweiller, bullmastiff, dogo de burdeos, bull terrier, gran perro japonés, mastin napolitano, presa canario, ovejero alemán, cane corso y aquellos adiestrados para el ataque.

Fuente: Clarín