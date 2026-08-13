La actriz que deslumbró en Betty, la fea y ahora se roba todas las miradas en Cien años de soledad en Netflix

“He llorado toda la mañana porque la realidad, y el cómo ha pasado todo lo que ha tenido que pasar, siempre ha superado el sueño que soñó la niña que iba los martes y jueves a clase de teatro ”, aseguró Juanita Molina antes del estreno de la segunda temporada de Cien años de soledad . La actriz colombiana de 29 años es la gran protagonista de la nueva entrega de la serie de Netflix basada en el exitoso libro que publicó Gabriel García Márquez en 1967. Y lo cierto es que su nombre lleva tiempo resonando con fuerza en la industria del entretenimiento latinoamericano. Si bien hoy es Meme, también fue la hija de Betty, la fea, y la niñera del hijo de Pablo Escobar. “Espero que este no sea mi punto máximo porque soy una mujer muy ambiciosa y aspiro a cosas muy grandes” , aseguró.

Nacida en Medellín, Juanita Molina empezó a actuar en las obras de la escuela primaria. La improvisación la cautivó por completo, pero en su cabeza de siete años no existía la posibilidad de que la actuación pudiera ser un trabajo, sobre todo porque no había artistas en su familia. Aunque hizo una pequeña aparición en televisión a los 14 años, se decidió a estudiar Comunicación en Bogotá. Sin embargo, en un momento pateó el tablero y les informó a sus padres que quería ser actriz .

Y a veces, hay puertas que se abren y no se cierran tan fácilmente. En 2021, se sumó a la segunda temporada de La reina del Flow como Laura Cadena, alias Sandee, y luego le llegó un rol protagónico en la serie de Netflix Romina poderosa . “Cuando uno está empezando, las posibilidades reales de escoger son muy limitadas. Y eso es algo que hablo mucho con actores y actrices de mi generación. En Colombia, además, es raro que te manden el guion completo antes de aceptar un proyecto”, reflexionó en una entrevista con The Hollywood Reporter en Español en 2025 sobre sus primeros papeles. “En mi caso, hay algo muy intuitivo. A veces simplemente siento que un personaje o una historia tiene algo que me interesa explorar . Una vez, un director me dijo que tomar decisiones era como una mesa de cuatro patas: historia, personaje, quién dirige y a dónde va el proyecto, además de lo económico. Si al menos tres de esas patas están firmes, vale la pena considerarlo. Yo uso esa idea como brújula. No es que me sobren opciones, pero cuando puedo elegir, trato de que al menos tres de esas patas estén sólidas”, explicó.

Fue así como en 2024 se sumó a la segunda temporada de una de las series más exitosas de la televisión colombiana: Yo soy Betty, la fea . Se puso en la piel de Mila Pinzón, la hija de Beatriz Pinzón (Ana María Orozco) y Armando Mendoza (Jorge Enrique Abello) en Betty la fea: La historia continúa (Prime Video). “Jamás me hubiera podido imaginar los momentos que se han terminado sintiendo como grandes sueños. Hace seis años no me hubiera imaginado que iba a ser la hija de Betty, la fea. Dije: ‘Esto se siente como cumplir un sueño’ ”, sostuvo en el ciclo On The Road con Mauro Giraldo.

Si bien era muy pequeña cuando se estrenó la serie, estaba familiarizada con la historia . No obstante, al leer el material para la audición, descubrió que el personaje estaba planteado de una manera completamente distinta a la que pensaba. Esto la desconcertó, pero en el momento en el que incluyó la risa característica de Betty a su composición, los productores la contrataron.

Su conexión con Ana María Orozco fue inmediata . “Me contaba que ella tenía mi misma edad cuando hizo Betty. Son esas coincidencias que uno dice: ‘Wow, ¿cómo va a ser?’“, comentó en People en Español . “Desde el principio fue muy amorosa. Es una mujer con un grado de generosidad enorme. Eso facilitó mucho el crear el vínculo de madre e hija que teníamos que tener para la serie . En los primeros ensayos, me dijo: ‘Usa todo lo que te sirva de Betty para crear a Mila. Esto también es parte tuya’“, sostuvo.

A principios de este año, Molina estrenó en Disney+ Dear Killer Nannies: criado por sicarios , una serie de Sebastián Ortega sobre la vida de Juan Pablo Escobar, el hijo del narcotraficante colombiano, y el 5 de agosto desembarcó en Netflix con la segunda temporada de Cien años de soledad con un rol clave: el de Renata Remedios, alias Meme .

“Meme, la de risa dura y corazón curioso; la de disciplina inquebrantable porque sabía que ese era el precio de su libertad. Meme a la que se le salía el corazón por la boca cada vez que sentía las mariposas , pues no era la primera mujer que se volvía loca por un hombre”, reflexionó Molina sobre su personaje. “La que conoció otras formas de ternura, la niña criada bajo moldes estrictos porque ese es el ‘deber ser de una buena mujer’. Una mujer que debe aprender a vivir bajo lo que se espera de ella y que, aun sabiéndolo, se atreve a seguir lo que se siente real. Esta va para todas las Memes, castigadas no solo por sentir, sino por elegir sentir y vivir a su manera ”, reveló.

Los primeros siete capítulos de la segunda temporada de la serie dirigida por Alex García López y Laura Mora ya están disponibles en Netflix y duran entre 60 y 100 minutos . El octavo y último episodio que marcará el final de la historia de la familia Buendía se estrena el miércoles 26 de agosto .

Fuente: La Nación