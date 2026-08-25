Nuevo aumento en colegios privados de CABA y Provincia: cuánto costarán las cuotas desde septiembre

En septiembre se actualizarán otra vez los aranceles de los colegios privados de Capital y Provincia que reciben subsidios del Estado. Las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires autorizaron nuevos cuadros con valores que serán hasta un 4,2% más caros que el último mes.

Y en la jurisdicción provincial, tal como había quedado establecido en la última semana de julio, el incremento autorizado por la Dirección General de Cultura y Educación será del 2,5% para septiembre en los establecimientos educativos de gestión privada con aporte estatal.

Alcanza a casi 1,5 millones de alumnos: 1,2 de Provincia y poco más de 300 mil de los institutos porteños.

La suba busca igualar los aumentos que se dieron en las paritarias jurisdiccionales a los docentes en los últimos meses.

A partir de este nuevo diagrama, en Ciudad los institutos con aporte del 100% podrán cobrar hasta $ 44.300 por mes , en los regímenes de jornada simple. Si el subsidio es del 40% podrán pedir a los padres hasta $ 224.300. Esto para las primarias. En secundaria el rango a partir de septiembre será desde $ 54.700 a $ 296.700 y para los que dan enseñanza técnica se eleva hasta $ 62.700 hasta $ 339.600.

La confirmación de este nuevo incremento para los servicios escolares lo confirmó este martes la Asociación de Institutos Privados Argentina (AIEPA). El secretario ejecutivo de la entidad, Martín Zurita, consideró que este movimiento en los aranceles “resulta importante para acompañar los aumentos que se otorgaron en las respectivas paritarias docentes de las jurisdicciones. Valoramos la determinación de las autoridades que responden a los pedidos de AIEPA”.

No obstante, el dirigente de la entidad que agrupa a más de 5.000 institutos de enseñanza de todo el país advirtió sobre “las severas dificultades que atraviesan muchos centros de enseñanza derivadas de múltiples factores. Entre ellos la caída en la inscripción de alumnos (reflejo de la baja en los índices de natalidad), la morosidad en el pago de las cuotas que está en un promedio del 11% y el atraso en la autorización de incrementos arancelarios en algunas jurisdicciones, que provocaron un desfasaje financiero en muchas instituciones.”

Zurita enumeró otras dificultades para los emprendimientos de enseñanza: “en los últimos meses se ha registrado un alto aumento en los costos de mantenimiento de los edificios y los servicios. Esto hace que las administraciones de los colegios tengan márgenes mínimos para mantener la calidad de los servicios de enseñanza que brindan”.

En CABA hay unos 350 institutos de gestión privada que son supervisados por el Ministerio de Educación porteño . En Provincia son más de 4.500 las escuelas pagas. Allí desde septiembre tendrán estos valores: primarias y jardines de infantes con 40% de aporte, $ 38.700 hasta $ 172.180. Secundarias, desde $ 41.900 hasta $ 223.900 y técnicas, 48.400 hasta $ 256.060.

Fuera de este esquema, quedan los centros educativos con “arancel libre” . Son los institutos de jerarquía que pueden fijar sus propios valores. En esos lugares los alumnos pueden llegar a pagar más de $ 1.500.000 por mes . Son centros bilingües con servicios extras.

Fuente: Clarín