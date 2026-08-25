Tragedia en Colegiales: una jubilada bajaba del colectivo, se le enganchó un pie y murió tras ser arrastrada en un carril del Metrobus

Una mujer de 78 años murió durante la mañana de este martes tras ser atropellada por un colectivo del que ella misma intentaba bajarse en el barrio porteño de Colegiales. La dramática situación ocurrió sobre una de las paradas del Metrobús en la Avenida Cabildo.

Según precisaron fuentes que intervinieron en el caso, mientras la víctima descendía del colectivo de la línea 67, uno de sus pies quedó enganchado en la unidad. Al arrancar, el interno 7 de esa línea de ómnibus urbano arrastró a la mujer que terminó atrapada debajo del vehículo.

El hecho sucedió alrededor de las 9.20 sobre la parada del Metrobús ubicada sobre Cabildo, entre las calles Newbery y Maure. Luego de la tragedia, el resto de los pasajeros descendieron en orden y por sus medios.

Personal de la Comisaría Vecinal 14B de la Policía de la Ciudad acudió hasta el lugar junto con médicos del SAME, quienes constataron la muerte de la mujer. Hacia allí también se desplazaron Bomberos de la Ciudad y del Destacamento de Palermo.

La Justicia deberá ahora determinar si el chofer del colectivo fue el responsable del accidente y qué medida tomar en el caso. No se dio a conocer la identidad de la persona fallecida.

Fuente: Clarín