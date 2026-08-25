Pronóstico del tiempo hoy: afloja el frío en el AMBA, pero hay siete provincias bajo alerta por lluvias, vientos y nevadas

Tras la ola polar de los últimos días, de la mano del regreso del sol, se espera para esta semana u n aumento de las temperaturas , que podrían llegar a los 19° C en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores . Mientras tanto, en algunas provincias rigen alertas por lluvias, tormentas y hasta nevadas .

El Servicio Meteorológico Nacional informó un aumento gradual de la temperatura durante los próximos días en área porteña. Este martes, se esperan máximas de 14° C, mientras que el miércoles llegarían a los 19° C durante la tarde, con un pronóstico de mínimas de 10° C.

El jueves se mantendrán las temperaturas agradables , con una máxima de 18° C, aunque no se descartan chaparrones aislados durante la tarde y noche.

El viernes, en tanto, se pronostica 17° C de máxima y 9° C de mínima, a pleno sol para dar inicio al fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional informó este martes que hay alerta amarilla por fuertes vientos en algunas zonas de San Luis y La Rioja, que incluyen a la capital puntana.

En tanto que San Juan, cerca de la Cordillera de los Andes, presenta alerta amarilla por posibles nevadas mientras que, más al sur, en Mendoza, la alerta por nevadas se eleva a naranja y se suman advertencias por los vientos.

En casi toda la provincia de Neuquén hay a lerta amarilla por lluvias y vientos , que sobre la cordillera se elevan a naranja en el caso de las precipitaciones.

La provincia de Río Negro también se encuentra en alerta amarilla por lluvias en la zona oeste, mientras que Chubut espera fuertes lluvias y nevadas, también con advertencias.

De acuerdo con el SMN, alertas amarillas implican "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas", mientras que cuando es naranja, refiere a fenómenos "peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente".

Fuente: Clarín