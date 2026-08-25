Tras 40 años, hallaron rastros del huillín en el Parque Nacional Los Alerces y crece la esperanza de una recolonización

El Cuerpo de Guardaparques y personal del área de Conservación del Parque Nacional Los Alerces informó que se encontraron rastros que indicarían un proceso de recolonización del huillín, un animal también conocido como nutria de río o lobito patagónico , que está considerado en peligro de extinción y no había registros de su presencia en la zona desde 1980 .

Aunque desde 2019 hubo algunos avistamientos esporádicos, recién en el último tiempo se confirmó la presencia continua del mamífero en cuencas de la zona , tras más de 40 años sin registros en el área.

La sucesión de observaciones e indicios durante los últimos años permitió considerar la posibilidad de un proceso de recolonización de la especie , un fenómeno que los equipos técnicos buscan conocer y comprender con mayor profundidad.

A partir de estos registros, el Parque Nacional Los Alerces inició tareas de monitoreo orientadas a identificar los sectores donde se encuentra presente el huillín , registrar nuevos indicios y avanzar en el conocimiento de las condiciones ambientales que podrían estar favoreciendo su reaparición.

Para este trabajo también fue importante la información que aportaron habitantes de la zona y personas que suelen navegar los ríos y lagos del área protegida, que permitió orientar las patrullas de monitoreo hacia puntos específicos.

El 15 de junio, Día Internacional del Huillín, la provincia de Río Negro informó a través de su web oficial que continuaban con tareas clave para la conservación de este mamífero, a través del trabajo de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, junto al Parque Nacional Nahuel Huapi en el Área Natural Protegida Río Limay, Guardaparques y Guardas Ambientales trabajan en conjunto por su conservación.

Se desarrollan monitoreos periódicos en distintos sectores del Área Natural Protegida Río Limay para relevar rastros de la especie, identificar áreas de uso y generar información que permita fortalecer las estrategias de conservación. Estas tareas incluyen el registro de huellas, fecas, restos alimenticios y otros indicios que aportan datos valiosos sobre la distribución y el comportamiento del huillín en la región.

El río Limay cumple un rol fundamental para la especie, ya que funciona como un corredor natural que conecta ambientes de gran valor ecológico, permitiendo el desplazamiento de individuos entre distintos sectores y favoreciendo la conservación de sus poblaciones.

El huillín (Lontra provocax) es una nutria nativa que actualmente se encuentra en peligro de extinción. Su presencia es considerada un indicador de la buena salud de los ambientes acuáticos , por lo que su conservación también implica proteger los ríos, la biodiversidad y los servicios ambientales que benefician a toda la comunidad.

Al mismo tiempo, pone de relieve la necesidad de continuar promoviendo prácticas responsables en el uso del fuego, la gestión de los residuos y el cuidado de los ríos, lagos y costas que constituyen su hábitat.

El monitoreo continuará en distintos sectores del área protegida, con el objetivo de reunir información que permita comprender mejor la presencia y distribución del huillín y fortalecer las acciones para la conservación de los ambientes donde habita.

Fuente: Clarín