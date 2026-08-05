Nueva encuesta electoral: apenas 2 puntos de diferencia para primera vuelta y 1 para el balotaje

Una nueva encuesta suma tensión e incertidumbre para la lejana elección presidencial 2027 . El estudio mide por espacio para la primera vuelta y también un eventual balotaje entre los candidatos que más miden en los sondeos: Javier Milei y Axel Kicillof . Las diferencias son mínimas : 2 puntos en el primer caso, 1 en el segundo.

El trabajo que adelanta Clarín este miércoles es de Trends . "Trabajamos principalmente para clientes privados, con investigación de mercado, y hacemos estudios sistemáticos de medios. En política venimos trabajando en distintas provincias y con algunos dirigentes locales", se definen en la firma.

Entre el 21 y el 28 de julio, hicieron un relevamiento online de 2.000 casos a nivel país con +/- 2,2% de margen de error. Además del capítulo electoral, el estudio trae datos de evaluación de gestión , rumbo del Gobierno y un ranking con las imágenes de siete dirigentes top del oficialismo y la oposición.

El primer planteo del informe es el siguiente: "¿Qué sentimiento caracteriza mejor su estado de ánimo sobre el futuro del país?" . Y el resultados es un buen balance de la mirada actual de la opinión pública. Un 30% positivo y un 55% negativo (10% neutro y 5% no sabe / no contesta). El 30% corresponde a "esperanza" . El 55% se reparte entre "enojo" 23%, "tristeza" 18%, "decepción" 9% y "temor" 5%.

Luego, se dan porcentajes similares cuando se pide una evaluación de la gestión y del rumbo del Gobierno . En el primer caso, el saldo es 38% positivo (16% muy buena + 22% buena) y 60% negativo (14% mala + 46% muy mala). En el segundo, + 36% (dirección correcta) y - 59% (incorrecta).

La tabla de imágenes compara a cuatro dirigentes del oficialismo y tres de la oposición . Y se dan dos curiosidades : un casi triple empate en la punta, y el apellido Milei repetido en el primer y último puesto. También, como suele ocurrir, todos terminan con balance en contra (más negativa que positiva) :

1° Javier Milei : 41% positiva / 58% negativa / 1% ns-nc.

2° Patricia Bullrich : + 40% / - 56% / 4% ns-nc.

3° Axel Kicillof : + 40% / - 58% / 2% ns-nc.

4° Cristina Kirchner : + 38% / - 59% / 3% ns-nc.

5° Mauricio Macri : + 37% / - 62% / 1% ns-nc.

6° Diego Santilli : + 32% / - 47% / 21% ns-nc.

7° Karina Milei : + 24% / - 71% / 5% ns-nc.

En el primer cuadro de intención de voto , si bien la pregunta se hace por "espacio político" para las "elecciones presidenciales 2027" , también se mencionan a los principales referentes de cada fuerza. Y se dan dos paridades fuertes: la más importante, en la cima, entre libertarios y peronistas (2 puntos); la segunda, entre la izquierda y el PRO.

"¿A qué espacio votaría en las elecciones presidenciales 2027?"

1° La Libertad Avanza de Milei : 32%.

2° Peronismo de Cristina y Kicillof : 30%.

5° Provincias Unidas de Llaryora y Pullaro : 3%.

Luego, cuando se pregunta por un eventual balotaje entre Milei y Kicillof, el Presidente queda arriba por apenas 1 puntos, lo que en la estadística se considera "empate técnico": 41% a 40%, con 11% de "Blanco/Nulo" y 8% de "Ns/Nc".

Como suele aclarar Clarín , son estudios muy prematuros , porque aún falta más de un año para la elección, no está claro si habrá PASO como instancia inicial y tampoco están confirmados los candidatos.

Los números de Trends se suman a la hipótesis de la mayoría de los sondeos. Como contó este diario en un informe especial el fin de semana , Milei y La Libertad Avanza están con una ventaja mínima de cara a la presidencial del año próximo.

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín