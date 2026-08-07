“No sabe qué fue lo que explotó”: el abogado del hombre al que acusan de matar a su mujer ahora puso en duda el celular

El docente universitario Gerardo Gasparutti (43) quedó detenido este jueves, acusado de haber asesinado a su mujer y de decir que había muerto por la explosión de su celular . La muerte de María Lucila Pagani (47) en junio generó gran conmoción, justamente por la rara circunstancia del teléfono . Ahora, el abogado de Gasparutti dice que él no dijo que hubiera explotado el dispositivo.

En un giro inesperado, la fiscal Liliana Copelo imputó al viudo por femicidio. Pagani era una destacada académica , al igual que Gasparutti, actual director de la Licenciatura en Nutrición de la Universidad Siglo 21 en Córdoba. Estaban casados y tenían un hijo.

Luis Sonzini, uno de los abogados del licenciado en nutrición, habló este viernes a la mañana en el canal de streaming de La Voz y aseguró que su cliente nunca afirmó que hubiera explotado un celular dentro del auto.

“Efectivamente hubo un incendio, algo ha sucedido dentro del habitáculo, pero no tenemos precisiones y mi cliente tampoco las tiene de qué fue lo que explotó. El no lo puede aportar porque él venía manejando. El celular no era de él, el cargador no era de él, si es que había un celular y si es que había un cargador, eventualmente seria de su pareja fallecida”, aseguró.

En otro tramo de la entrevista, cuando los periodistas volvieron a consultarle por la versión de que dentro del vehículo en el que viajaba la pareja había explotado el celular de Pagani mientras lo estaba cargando, que Gasparutti chocó y ella falleció, volvió a insistir en que su cliente no tenía claro qué sucedió.

“El iba manejando, tuvieron este incidente, un despiste, un choque, el fallecimiento de la mujer... difícil que pueda dar precisiones en este contexto ”, aseguró sobre qué dijo al personal de asistencia que llegó al lugar en el momento del hecho. “Imagino que habrá tratado de buscar una hipótesis, pero no se puede tomar como concluyente , no estaba en condiciones de saber qué fue lo que falló en ese vehiculo”, argumentó.

Además aseguró que Gasparutti intentó auxiliar a Pagani, y que sufrió lesiones. Dijo que tuvo quemaduras severas en el brazo derecho y en el rostro, que pasó un día internado en el hospital de Unquillo y que luego tuvo que seguir con curaciones. “El también fue una víctima” , aseveró.

Sonzini dio detalles del vínculo de la pareja, y descartó cualquier denuncia contra su cliente y también que hubiera habido conflictos previos entre Gasparutti y su esposa.

“Una pareja de más de 18 años juntos. Se conocieron en Italia, estudiando. Ambos son docentes y académicos. Tomaron la decisión de radicarse en Córdoba 18 años antes y estaban celebrando la decisión de ella de venirse”, contó sobre las circunstancias en las que sucedió la muerte de Pagani.

La pareja estaba yendo en auto a celebrar en un restaurante en el Cerro Las Rosas. Dijo que antes habían dejado a su hijo de 11 años al cuidado de una pareja que vive “alambrado de por medio” en el country donde residía la pareja, y con quienes el nene está desde que detuvieron a su papá . “No le no permitieron al hermano de él tener la custodia”, reclamó.

Sonzini siempre habló en presente de María Lucila, cuando se expresó en relación al vínculo con Gasparutti. “Tienen una excelente relación, son muy buenas personas ambos, son una familia normal , con virtudes, con defectos, habrán tenido diferencias o no, pero muy lejos de esta hipótesis acusatoria. Son personas tranquilas”, aseguró.

También aseguró que no habían tenido “dificultades con relaciones anteriores, que yo sepa, más que las comunes de cualquier pareja ”.

Respecto de la causa, aclaró que todavía no tuvo acceso al expediente por el secreto de sumario, y que aún no está confirmado cuándo declararía el acusado. “Según trascendidos, lunes o martes”, agregó.

Fuente: Clarín