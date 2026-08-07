Murió Leandro Rud a los 51 años

El histórico mánager de modelos, Leandro Rud, murió este viernes a los 51 años a raíz de un cáncer que le habían detectado en 2021 . Estaba internado en el Sanatorio Finochietto.

Según pudo saber LA NACION , el empresario llevaba varios días en el centro médico privado con motivo de un tumor maligno en las glándulas salivales , el cual ya le había hecho metástasis en los huesos. Si bien en 2014 se le detectó por primera vez su enfermedad, recién en 2021 descubrieron cuál era específicamente su cuadro .

Por este cáncer en sus glándulas salivales, Leandro Rud no tenía la posibilidad de consumir alimentos por sus propios medios , sino que tenía que ingerirlos vía sonda , tal como mostró en sus redes sociales hace algunas semanas. Luego, él mismo se encargó de enviar un mensaje de concientización sobre los chequeos médicos, para más tarde revelar que tenía cáncer en estadio 4 , es decir la fase más avanzada.

En 2014, Rud decidió cerrar su agencia de modelos , la cual había fundado él mismo en 1996 y lo llevó a trabajar junto a Jésica Cirio, Pamela David y Rocío Marengo, para enfocarse de lleno en el tratamiento de su cáncer. Por eso, optó por trabajar en la televisión desde entonces y tuvo pasos por C5N y Canal 9.

Fuente: La Nación