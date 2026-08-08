Murió Jorge Messi: Newell’s despidió al padre de Lionel con un comunicado y bandera a media asta

Fue una de las principales señales silenciosas de lo que había ocurrido: una bandera rojinegra, a media asta, flameaba en el predio Jorge Bernardo Grifa, ubicado en Bella Vista, al oeste de Rosario, el lugar donde compiten las divisiones inferiores de Newell’s Old Boys. La muerte de Jorge Messi , el papá de Lionel, pegó fuerte en el club que lo vio nacer, que rindió tributo con un sentido comunicado y con el simbólico homenaje donde se forjan los futuros cracks.

“El Club Atlético Newell’s Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario. Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi. Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini”, comienza el mensaje publicado en redes por el club donde surgió Lionel Messi.

El Club Atlético Newell's Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario. Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi. Jorge fue el sostén y la… pic.twitter.com/8dFPMRdM9Z

Y continúa: “Su acompañamiento constante y su liderazgo detrás de escena fueron fundamentales para respaldar cada paso de Lionel, desde sus inicios en Malvinas hasta la gloria máxima del fútbol mundial. Gracias por enseñarle a amar estos colores. La Comisión Directiva, socios, deportistas y toda la familia leprosa abrazan con afecto a Celia, Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol y a todos sus seres queridos y allegados en este difícil momento. Hasta siempre, leproso”, cierra el mensaje, acompañado de dos corazones, uno rojo y otro negro, los colores del equipo que lo vio nacer futbolísticamente.

Esta mañana, durante la jornada de partidos de divisiones juveniles, en el predio que Newell’s posee en la localidad de Bella Vista, al oeste de Rosario, había una señal inequívoca, antes de la confirmación oficial de la triste noticia: la bandera del club, a media asta.

Bandera a media asta en la jornada de Juveniles en Bella Vista por el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel. pic.twitter.com/4yO9HtPrXQ

En marzo de 1994, Lionel Messi pateaba la pelota y gambeteaba rivales en Newell’s Old Boys de Rosario y Diego Maradona encaraba su preparación física para el campeonato Mundial de fútbol en Estados Unidos.

Eran los tramos finales como jugador del 10 de Villa Fiorito y el inicio de la Pulga. Los dos máximos embajadores del fútbol argentino en toda su historia. Pero el 30 de marzo de 1994 quedó registrado en los libros como el día que Lionel Messi firmó su primera ficha en las categorías inferiores del club de sus amores: Newell’s.

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Fuente: La Nación