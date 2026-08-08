Murió Jorge Messi: los mensajes para despedir al padre de Lionel

Jorge Messi , el padre de Lionel Messi , falleció este viernes por la noche en Rosario a los 68 años, tras atravesar una enfermedad. Allegados de la familia, referentes del deporte y figuras internacionales saludaron al capitán de la selección tras conocerse la noticia.

“Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini”, expresaron las autoridades de Newell’s All Boys mediante la cuenta oficial del club.

“La Comisión Directiva, socios, deportistas y toda la familia leprosa abrazan con afecto a Celia, Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol y a todos sus seres queridos y allegados en este difícil momento”, agregaron.

Por otro lado, la Liga Profesional de Fútbol de la Asociacion del Fútbol Argentino ( AFA ) publicó un saludo en la red social X : “En este duro momento del adiós a Jorge Messi, la comunidad LPF y el fútbol todo lo despiden con amor y abrazan a su familia y seres queridos. ¡Fuerza, Leo! ”

Desde Bar Vip Rosario , propiedad de la familia Messi, confirmaron la noticia y escribieron: “ Abrazo gigante, jefe ”, a modo de despedida. Además, informaron que “el bar permanecerá cerrado el día de la fecha”.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ( UNICEF ), con quien colaboraba el empresario, se pronunció también al respecto. “Lamentamos el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro Embajador de Buena Voluntad Lionel Messi y una persona comprometida siempre con los derechos de chicos y chicas y benefactor de Unicef”.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) se sumó a los saludos al rosarino: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre del futbolista argentino Lionel Messi. Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor”.

La noticia del fallecimiento del padre del capitán argentino se conoció este sábado. El padre del futbolista estaba casado con Celia Cuccittini y tenía cuatro hijos: Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol.

En los últimos meses, había presentado complicaciones en su estado de salud , situación que derivó en su internación en un hospital de Rosario.

Su enfermedad, que la familia decidió no revelar públicamente, había generado repercusión pública en junio, tras el debut de la Argentina en el Mundial 2026. En esa ocasión, el delantero celebró un gol con lágrimas y declaró tras el partido que atravesaba un momento personal y familiar difícil .

Debido a las versiones que circularon durante esa jornada, la familia Messi emitió un comunicado en el que confirmó que recibía tratamiento médico y pidió cautela ante la situación.

“La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud . En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, expresaron el pasado 18 de junio.

“ Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas , y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso”, concluyeron en el mismo escrito.

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Fuente: La Nación