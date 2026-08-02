Merthiolate, el antiséptico con el que curaron las heridas de millones de niños en todo el mundo y terminó prohibido

Para varias generaciones de personas que vivieron en la América Latina del siglo XX, el recuerdo de rasparse las rodillas jugando a la pelota estaba unido a tener que soportar la tortura de que les aplicaran un líquido rojizo que escocía sobre la herida para desinfectarla.

Comercializado bajo el nombre de mercromina o mercurocromo , era un antiséptico tópico muy popular. Era un elemento habitual en la mayoría de los hogares de la región y el remedio de primeros auxilios por excelencia para las pequeñas heridas propias de la infancia.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) prohibió la venta de la mercromina y el merthiolate en 1998, por las preocupaciones que generaba la presencia de mercurio en su fórmula. Aunque dicho metal es altamente tóxico , estas fórmulas específicas, en teoría, no suponían un riesgo directo para el paciente.

“El principio activo del Mercurocromo original era la merbromina, un compuesto organomercúrico”, explica el químico Adriano Andricopulo, profesor de la Universidad de São Paulo (USP) y miembro de la Academia Brasileña de Ciencias. “Así que, efectivamente, contenía mercurio, pero no en forma de mercurio metálico libre, como el de los antiguos termómetros. El mercurio formaba parte de la propia estructura química de la molécula”.

El profesor señala que la decisión de retirar este tipo de medicamento del mercado formaba parte de una política destinada a reducir la exposición de la población al mercurio. “La preocupación era especialmente relevante cuando el producto se aplicaba de forma repetida o sobre grandes zonas de piel lesionada, situaciones en las que la absorción podía ser mayor”, apunta el químico.

No obstante, recalca que quienes utilizaron mercurio en una herida en el pasado no tienen por qué preocuparse, ya que el simple contacto no equivale a una exposición tóxica.

La decisión técnica fue una medida preventiva basada en estudios sobre la relación entre “beneficio, eficacia y seguridad”. Además, ya existían alternativas sin mercurio para tratar heridas leves.

El mercurocromo se desarrolló en EE.UU. en 1919 y, desde allí, se extendió por todo el mundo como un antiséptico práctico y económico para heridas leves.

Su nombre oficial es merbromina, y la solución que se aplicaba a las heridas solía ser una dilución al 2% de este compuesto a base de mercurio en alcohol al 98 % (de ahí la sensación de ardor) o agua.

El científico al que se atribuye la invención del compuesto es el estadounidense Hugh Hampton Young (1870-1945). Cirujano e investigador, impartió clases en la Universidad Johns Hopkins de Maryland; fue en esta institución donde, junto con su equipo, descubrió las propiedades antisépticas de la merbromina.

Debido a su sencillez y bajo costo, la solución comenzó a ser recomendada por médicos de todo el mundo. Es importante recordar que esto ocurrió antes del descubrimiento de la penicilina [que tendría lugar en 1928] y mucho antes de los antibióticos modernos. En aquel entonces, prevenir infecciones en heridas pequeñas era un gran desafío, y la merbromina representó una importante innovación, explica el químico Andricopulo.

Pero a partir de la década de 1990, su uso comenzó a cuestionarse . La propia medicina empezó a comprender que existían soluciones más eficaces para desinfectar heridas pequeñas, como el agua y el jabón.

En un artículo publicado en 2011, el médico Drauzio Varella recuerda que su abuela seguía el dicho popular “lo que quema, cura”, y sus recuerdos están impregnados de una mezcla de ardor y rodillas pintadas de rojo cuando jugaba al fútbol con sus amigos de la infancia. Para cada raspón, seguro que usaban mercurocromo.

“Sin querer menospreciar la sabiduría de ninguna abuela —y mucho menos de la mía—, hay que decir que, a pesar de ser mujeres talentosas y serviciales que nos llenaban de cariño, no entendían nada de bacteriología”, escribe Varella.

El doctor explica que las bacterias más agresivas podían incluso crecer dentro del recipiente con la solución de mercurio. ¿Y esa pequeña espátula de plástico? Rozaba la herida y llevaba al frasco bacterias listas para sobrevivir hasta que “sembraran en la siguiente herida”.

“El tratamiento actual para raspones, arañazos y cortes superficiales o profundos se resume en dos palabras: ¡agua y jabón! Y nada más”, escribió Varella. Y este es el tratamiento más común hoy en día . “El agua y el jabón a menudo han demostrado ser tan eficaces como estos antisépticos locales. Sabemos que no tiene mucho sentido usar ninguna sustancia porque existe la posibilidad de irritación”, afirma Renato Kfouri, especialista en enfermedades infecciosas pediátricas y director de la Sociedad Brasileña de Pediatría.

La pediatra Giulia Lima, investigadora del Hospital Infantil de Boston, dice que, a pesar de su popularidad, nunca se ha demostrado que el uso de estas sustancias [a base de mercurio] prevenga la infección en las heridas. Añade que el tinte rojo, al cubrir la herida, dificulta la inspección visual de posibles complicaciones posteriores.

Andricopulo agrega que los antisépticos fuertes ya no se recomiendan para abrasiones menores porque, si bien eliminan los microorganismos, también pueden dañar células importantes para la cicatrización y retrasar la reparación de la piel.

“La medicina ha evolucionado de un enfoque centrado en la desinfección a uno basado en la limpieza adecuada de la herida y la preservación del proceso natural de cicatrización”, dice el profesor de la USP.

Los riesgos de intoxicación nunca han sido un problema, a menos que un niño ingiera accidentalmente el contenido de una botellín o algo similar. Andricopulo afirma que solo la exposición a niveles muy altos de la sustancia puede afectar al organismo, principalmente a los riñones y al sistema nervioso.

Pero también se empezó a considerar el potencial acumulativo del mercurio en el medio ambiente, y el cambio de milenio fue un periodo en el que la comunidad científica tomó mayor conciencia de la necesidad de reducir al máximo la posibilidad de que este metal se dispersara por suelos y ríos.

“Desechar medicamentos con mercurio podría contaminar la tierra, el agua y a otros animales, aumentando la concentración de mercurio en el medio ambiente, que podría regresar a los humanos en forma de alimentos”, señala Lima. “No tenía sentido mantenerlos”.

En 1998, la FDA reclasificó el mercurocromo como una sustancia que ya no se consideraba segura para su uso. Poco después, el medicamento fue prohibido en las farmacias de EE.UU. Otros países adoptaron medidas similares.

Según Siqueira, la OMS entendió el problema como algo más colectivo que individual. Se trataba de una estrategia para proteger tanto al individuo, debido a la toxicidad directa de los compuestos, como al medio ambiente , ya que el mercurio puede bioacumularse y transmitirse a través de la cadena alimentaria.

Con la prohibición, solo queda el recuerdo del cariño y los soplidos de los padres para aliviar la sensación de ardor, comenta el farmacéutico Fabio Leonardo Mora, autor del proyecto conmemorativo “El Farmacéutico de A la Antigua”, que también suele compartir historias de medicamentos antiguos en las redes sociales.

“Estas soluciones marcaron a generaciones, en los patios de las escuelas y en los hogares de acogida”.

Desde el punto de vista de la química medicinal, el mercurocromo es un excelente ejemplo de cómo un fármaco puede considerarse innovador en un momento dado y, décadas después, ser reemplazado a medida que el conocimiento científico evoluciona y se desarrollan productos con un mejor equilibrio entre eficacia y seguridad.

Hoy en día, existen alternativas al antiguo mercurocromo en el mercado. En lugar de las problemáticas espátulas, las formulaciones suelen aplicarse con un pulverizador, evitando así los riesgos de contaminación cruzada.

De las antiguas marcas que contenían mercurio en su fórmula, solo permanece el nombre comercial Merthiolate, que también era común en los botiquines domésticos del siglo pasado.

Desarrollado en 1927, tenía una formulación diferente a la del mercurocromo, pero también contenía mercurio.

“Aunque mucha gente los confunde, eran medicamentos diferentes. El mercurocromo tenía merbromina como principio activo, mientras que Merthiolate contenía timerosal, también llamado tiomersal”, explica Andricopulo.

“Ambos eran compuestos organomercuriales, es decir, moléculas que contenían mercurio en su estructura química. El mertiolato […] se convirtió en uno de los antisépticos más utilizados en el mundo durante gran parte del siglo XX”, añade.

Aunque la marca comercial aún existe, la formulación es diferente. Ahora el producto contiene un antiséptico llamado clorhexidina, un compuesto químico sintético.

“Durante décadas, el timerosal se comercializó ampliamente como agente antimicrobiano en diversos productos, incluyendo soluciones antisépticas tópicas, ungüentos para cortes, aerosoles nasales, gotas para los ojos, espermicidas vaginales y tratamientos para la dermatitis del pañal”, enumera la farmacéutica Tânia Alves Amador.

Sin embargo, añade que desde principios de la década de 1930, los estudios indicaron que la sustancia “no solo no era eficaz como agente antimicrobiano, sino que también presentaba graves riesgos de toxicidad para los seres humanos”.

“Las cosas han evolucionado. Los antisépticos a base de mercurio se dejaron de usar y la clorhexidina surgió como una alternativa más segura , menos contaminante para el medio ambiente y menos irritante para el paciente”, analiza Kfouri.

Pero para rasguños y heridas comunes, los expertos coinciden: basta con agua y jabón . “Cualquier jabón sirve. No hace falta que sea antibacteriano ni nada especial. Eso no importa”, asegura Lima.

Fuente: La Nación