Masters 1000 de Canadá 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Este domingo comienza la actividad en la edición 2026 del Masters 1000 de Canadá. Se disputan 14 partidos del torneo masculino en Montreal y 16 del femenino en Toronto, todos correspondientes a la primera ronda. En la Argentina, todos los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en alguna de las señales de ESPN .

Entre los hombres, se destaca para este primer día el debut de Mariano Navone (44° del ranking ATP) y Mateo Berrettini (41°), que se enfrentan entre sí, y también de otros tenistas destacados como Yannick Hanfmann (45°), Nuno Borges (49°), Martín Landaluce (63°) y Marin Cilic (86°). El alemán juega contra el francés Benjamin Bonzi (101°), el portugués ante el Aleksandar Kovacevic (95°), el español frente al colombiano Nicolás Mejía (131°) y el croata contra el japonés Sho Shimabukuro (94°).

En el campeonato de mujeres los flashes están puestos en el debut de la estadounidense Venus Williams (664° del ranking WTA), finalista del Masters 1000 de Montreal en 2014 y una histórica del circuito profesional, quien jugará el torneo con 46 años. En primera ronda se verá las caras con la uzbeka Kamilla Rajimova (82°). En caso de avanzar, se cruzará con la checa Katerina Siniakova (36°), quien ya está preclasificada a la segunda instancia.

El Masters 1000 de Canadá 2026 comenzó el domingo 2 de agosto y se extiende hasta el jueves 13 de agosto en dos sedes como de costumbre: el torneo masculino se juega en Montreal y el femenino en Toronto. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.

*El campeón de la última edición fue el estadounidense Ben Shelton, quien derrotó en la final al ruso Karen Khachanov por 6-7 (5), 6-4 y 7-6 (3).

*La ganadora de la última edición fue la local Victoria Mboko, quien venció en la definición a la japonesa Naomi Osaka por 2-6, 6-4 y 6-1.

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Fuente: La Nación