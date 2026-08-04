Madariaga nuevamente presentará en FEHGRA el calendario de eventos del segundo semestre

MADARIAGA





La Municipalidad de General Madariaga realizará el próximo 26 de agosto, a las 11 horas, una nueva presentación del calendario de eventos del segundo semestre en la sede de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), con el objetivo de difundir la agenda turística, cultural y deportiva que tendrá lugar entre los meses de septiembre y diciembre.





La actividad será encabezada por el intendente Esteban Santoro y contará con la participación de representantes de los principales eventos que integran la agenda de la ciudad: Expo Rural, Fiesta de Tío Domingo, Moto Asado, Concurso de Asadores, Fiesta del Talar, MAROCK, Rally Mar y Sierras y Fiesta Nacional del Gaucho.





Durante el encuentro se presentará ante medios de comunicación e invitados la programación completa del segundo semestre, poniendo en valor el trabajo conjunto entre el Municipio y las instituciones organizadoras para consolidar una agenda que posiciona a General Madariaga como un destino con propuestas durante todo el año.





La presentación en FEHGRA representa una nueva oportunidad para mostrar el potencial de General Madariaga en un ámbito de alcance nacional, gracias al trabajo articulado con el delegado regional de la entidad, Ignacio Serra, fortaleciendo la promoción del destino y reafirmando la importancia de los eventos como motores del turismo, la actividad comercial y el crecimiento económico local.