MADARIAGA: denunciaron el hurto de una botella de whisky en un supermercado

MADARIAGA





Un joven fue identificado por la Policía luego de ser señalado por el hurto de una botella de whisky en un supermercado de General Madariaga.





El hecho ocurrió el viernes 7 de agosto, alrededor de las 13:20, en un comercio ubicado en la intersección de Saavedra y Echegaray. Personal de la Estación de Policía de Seguridad Comunal fue convocado tras un aviso realizado desde el establecimiento.





Según consta en el acta policial, una empleada manifestó que minutos antes un hombre que llevaba una visera blanca habría tomado de una góndola una botella de whisky con caja dorada, para luego ocultarla entre sus prendas y retirarse del lugar sin abonarla.





La situación habría quedado registrada por las cámaras de seguridad del comercio. En las imágenes, según el procedimiento, se observa al sospechoso tomando el producto y retirándose posteriormente del supermercado.





A partir de las características aportadas por la empleada y las imágenes obtenidas, los efectivos lo identificaron debido a que posee antecedentes aunque no fue aprehendido.



