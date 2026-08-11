La “guerra” del salame: San Andrés de Giles batió un récord mundial y Tandil avisó que irá por la revancha

La localidad bonaerense de San Andrés de Giles recuperó un récord con un salame de 501,76 metros y Tandil ya anticipó que en noviembre próximo buscará volver a quedarse con la marca . La competencia, que comenzó como una iniciativa entre regiones productoras, volverá a tener un nuevo duelo en la próxima edición de Chacinar , el Festival del Salame y el Cerdo en la ciudad de Juan Martín del Potro, en Tandil .

Detrás del nuevo récord en San Andrés de Giles está José Meretta , fundador de Chacinados La Vasquita , una pequeña fábrica familiar que se propuso superar la marca que alcanzaban los productores tandilenses. La idea surgió después de ver que ellos elaboraban cada año un salame más largo. “Si lo hizo otro, ¿por qué no lo voy a hacer yo?”, recordó que se planteó desde el comienzo. De esta forma él mismo inició un desafío personal que terminó convirtiéndose en una competencia por el récord nacional y en una fiesta que, según estimó, reunió a unas 50.000 personas en una localidad de alrededor de 25.000 habitantes .

La pieza que batió el último récord alcanzó los 501,76 metros, tardó 38 días en secarse y se vendió en unos 40 minutos durante el último fin de semana. Con estos números, San Andrés de Giles recuperó el título del salame más largo del país . El récord fue certificado durante la fiesta y volvió a poner a la localidad bonaerense en el centro de una competencia que en los últimos años tuvo como protagonista a Tandil. “Originalmente habíamos visto que había un salame de 8 metros, después 10 metros, 50 y 80, que Tandil iba haciendo ese salame todos los años”, describió Meretta.

El primer objetivo, sin embargo, no era quedarse con una marca nacional . Meretta buscaba recuperar una celebración para su pueblo , que había perdido una fiesta que se realizaba años atrás. Así comenzó una iniciativa que fue creciendo edición tras edición. El primer salame elaborado para la celebración tuvo 120 metros. Con el paso de los años, la longitud fue aumentando hasta alcanzar los 469,18 metros , antes de que Tandil superara esa marca.

La respuesta de Meretta fue volver a intentarlo. Para conseguirlo, incluso diseñó y construyó un dispositivo destinado específicamente a elaborar una pieza de semejante longitud. “Un día me encerré en un galpón y dije: ‘Voy a hacer un aparato para hacer un salame de 100 metros’. Y bueno, lo pude hacer, lo logré”, relató.

La elaboración también demandó un proceso particular. Según explicó Meretta, el salame permaneció 38 días en proceso de secado antes de ser cortado y puesto a la venta. La comercialización fue rápida: los 501 metros se vendieron en aproximadamente 40 minutos . Además, tres metros fueron rematados a beneficio de los Bomberos Voluntarios .

“Fue un éxito total. La primera vez que a San Andrés de Giles llegó tanta gente. Fue la primera en la historia de San Andrés de Giles”, señaló.

Detrás del salame récord hay una historia empresarial que comenzó mucho antes . Meretta contó que en 1997 se fundió en el campo y que , a partir de esa situación, empezó a elaborar chorizos, salamines y salames para generar una nueva fuente de ingresos . El emprendimiento familiar se formalizó con la apertura del negocio de Chacinados La Vasquita el 11 de junio de 1999 . Actualmente, según relató, trabajan allí seis personas , dentro de una estructura que conserva un fuerte componente familiar. “ Somos muy chiquitos, somos seis personas que trabajamos nada más, es un grupo familiar ”, explicó.

En ese proceso destacó especialmente el acompañamiento de su esposa. Según contó, ambos atravesaron juntos la crisis económica que había dejado la pérdida del campo y trabajaron para sacar adelante el emprendimiento. El nombre de la empresa también está vinculado con ella: Meretta explicó que su mujer es de origen vasco y que de allí surgió el nombre La Vasquita.

Con cada edición, la apuesta fue creciendo hasta alcanzar el último objetivo que él mismo se había planteado desde el comienzo: superar los 500 metros. “Mi objetivo era honestamente llegar a los 500. Así que lo logramos”, dijo aliviado.

Ahora, con el récord en manos el desafío será sostenerlo, porque Tandil ya anunció que buscará recuperar la marca en la próxima edición de Chacinar, prevista para noviembre de 2026. Meretta, por su parte, ya piensa en el próximo intento: “Esperemos que en 2027, si estamos, podemos lograr algo más” .

Desde Tandil celebraron el récord alcanzado por San Andrés de Giles y destacaron que este tipo de iniciativas contribuye a visibilizar el trabajo de la producción chacinera en todo el país . “Más allá de esta sana competencia que se da entre las diferentes regiones productoras, estas iniciativas ponen en valor a toda la cadena productiva y las tradiciones que forman parte de cada región”, señaló Juana Echezarreta, presidenta del Consejo de la Denominación de Origen de Tandil .

La dirigente confirmó, además, que Tandil ya se prepara para volver a competir por la marca. El próximo 7 y 8 de noviembre, durante una nueva edición de Chacinar, el Festival del Salame y el Cerdo en Tandil , buscarán recuperar el récord que ahora está en manos de San Andrés de Giles.

“ Asumimos con entusiasmo el desafío de cara a la próxima edición de Chacinar y esperamos superar nuevamente el récord ”, afirmó Echezarreta. En ese sentido, recordó que el Clúster Porcino de Tandil trabaja desde 2014 con este objetivo . “Comenzamos en 2014 con el desafío del salame más largo del mundo y luego otras regiones de tradición chacinera empezaron a participar de esta competencia. Siempre lo hemos superado, así que confiamos en eso” , sostuvo.

Más allá de la competencia por la longitud del salame, Echezarreta remarcó que el festival tiene como objetivo promocionar la actividad porcina y los productos característicos de la región. “Nuestro Salame de Tandil cuenta con la única Denominación de Origen del país y, más allá del récord, el foco del festival está puesto en promover y difundir toda la cadena de valor porcina y la calidad de nuestros productos identitarios”, explicó.

En esa agenda también ocupa un lugar central la capacitación. Como parte de las actividades de Chacinar, Tandil realiza cada año una jornada técnica al comienzo del festival , orientada a productores, empresas del sector, estudiantes y representantes de la Universidad. “Es algo tan importante para el sector”, destacó Echezarreta.

Fuente: La Nación