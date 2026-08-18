Madariaga: comienza un taller textil para crear recursos sensoriales y prendas adaptadas

MADARIAGA

La Municipalidad de General Madariaga, a través de las áreas de Desarrollo Social y Gobierno Municipal, puso en marcha la inscripción para un nuevo taller textil orientado a la creación de recursos sensoriales, juegos y prendas adaptadas.

La propuesta contempla seis encuentros, durante los cuales los participantes trabajarán con telas, texturas y distintos materiales para elaborar elementos de uso funcional, como bolsitas sensoriales, tableros de habilidades, paneles sensoriales, juegos textiles y prendas adaptadas.

Las clases comenzarán el jueves 27 de agosto y se desarrollarán todos los jueves, de 10 a 11:30, durante seis semanas. No es necesario contar con conocimientos previos para participar.

A lo largo del taller se enseñarán técnicas sencillas de corte, armado, pegado, costura y ensamblado, además de propuestas destinadas a favorecer la motricidad fina, la autonomía, la creatividad y la exploración sensorial.

Uno de los ejes será la adaptación de prendas de uso cotidiano mediante cierres, velcro y abrojos, buscando facilitar su colocación y utilización de acuerdo con distintas necesidades sensoriales y motrices.

Durante los encuentros se realizarán bolsitas sensoriales, tableros de habilidades, paneles sensoriales, juegos textiles y adaptaciones de guardapolvos, pantalones, buzos y remeras.

El taller está destinado a todas las personas interesadas, tengan o no experiencia previa. Los materiales podrán ser aportados de manera opcional por los participantes.

Además, al finalizar, se ofrecerá la posibilidad de dejar las producciones para que sean destinadas, a través del Taller Textil Municipal, a una institución de General Madariaga, dándole un sentido comunitario a los trabajos realizados.

Inscripción y consultas

La inscripción se realiza en el Taller Textil, de lunes a viernes de 8 a 12 horas.

Para consultas: desarrollosocial@madariaga.gob.ar o WhatsApp del Taller Textil: (2267) 443672.