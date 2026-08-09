Los psicólogos coinciden: las personas que doblan la lengua “en U” son creativas y resuelven problemas complejos

La lengua es uno de los músculos más precisos del cuerpo y permite realizar una gran cantidad de movimientos. Entre ellos se encuentra la posibilidad de curvarla hacia los costados hasta formar una especie de “U” .

Aunque para muchos esto es algo común de hacer, diversos estudios aseguraron que este “truco” requiere cierto control neuromuscular y coordinación motora . Por eso, muchos la relacionan con procesos vinculados al aprendizaje y a la plasticidad cerebral.

Sin embargo, esto no significa que todas las personas que pueden hacer el “taquito” tengan exactamente la misma personalidad o capacidades cognitivas .

La capacidad de realizar este movimiento fue asociada en distintos análisis con determinadas características vinculadas a la manera en que algunas personas enfrentan desafíos y adquieren nuevas habilidades .

Entre los rasgos que suelen mencionarse se encuentran:

Para poder formar una “U” con la lengua es necesario controlar con precisión diferentes músculos . Esa coordinación involucra al sistema nervioso y al cerebro, que deben enviar las señales necesarias para ejecutar el movimiento.

Por eso, la habilidad se utiliza como ejemplo de la relación entre el cerebro y la motricidad fina .

Además, la capacidad de aprender y perfeccionar determinados movimientos está relacionada con la plasticidad cerebral , es decir, la posibilidad que tiene el sistema nervioso de modificar y reforzar determinadas conexiones a partir de la experiencia y la práctica.

Aunque esta habilidad puede requerir coordinación y precisión , no debe utilizarse como una medida definitiva de la inteligencia o del cociente intelectual de una persona.

La inteligencia es un concepto mucho más amplio e involucra diferentes capacidades, como el razonamiento, la memoria , el aprendizaje , la comprensión y la resolución de problemas .

Del mismo modo, la personalidad no puede determinarse a partir de una única característica física. Los rasgos de cada persona surgen de una combinación de factores biológicos , psicológicos , sociales y ambientales .

Fuente: TN