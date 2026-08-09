Adiós al colchón de resortes: la nueva alternativa que mejora el descanso y los dolores de espalda

En los últimos años, los colchones de resortes fueron una de las opciones más elegidas a la hora de equipar una habitación. Sin embargo, en los últimos tiempos empezó a ganar popularidad una alternativa que se caracteriza por no tener estructuras metálicas en su interior: el colchón de látex .

Se caracteriza por ofrecer una superficie uniforme y una distribución más pareja del peso corporal. Además, su capacidad de adaptación al cuerpo hace que sea una opción cada vez más buscada por quienes quieren cambiar la forma en la que descansan.

El colchón de látex está fabricado a partir de un material elástico que puede ser de origen natural , sintético o una combinación de ambos . A diferencia de los modelos tradicionales con resortes, su estructura no depende de una serie de piezas metálicas individuales.

Una de sus principales características es que el material responde al peso del cuerpo y recupera su forma cuando deja de recibir presión. Esto permite que la superficie mantenga una sensación relativamente uniforme durante el descanso.

Entre las principales características que explican su popularidad se encuentran:

Antes de comprar uno, conviene revisar algunos aspectos:

Además, conviene probar el colchón antes de comprarlo. Permanecer unos minutos acostado puede ayudar a comprobar si la firmeza y la sensación resultan realmente cómodas.

El soporte y la sensación de confort es lo que necesita cada persona. Por eso, antes de elegir, conviene probar diferentes estructuras y revisar las características del producto .

Fuente: TN