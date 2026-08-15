Los expertos en limpieza coinciden: “Así deberías limpiar la cortina del baño para eliminar el moho y las manchas”

La cortina del baño es uno de los objetos del hogar que más rápido se deteriora por la exposición constante a la humedad , el vapor y las salpicaduras de agua . Esto la convierte en un blanco fácil para el moho , los hongos y las manchas oscuras, sobre todo en la parte inferior y cerca de los ganchos.

Los bueno es que los expertos en limpieza aseguran que hay una forma ideal para limpiarlas y dejarlas como nueva, sin gastar de más.

Cuando se ven pequeños puntos negros , lo ideal es actuar rápido . Se puede aplicar una solución de limpieza adecuada para el material de la cortina y dejarla actuar unos minutos, siempre siguiendo las indicaciones del fabricante.

Después, hay que frotar suavemente con un cepillo o esponja y enjuagar bien para eliminar cualquier resto del producto. Si el moho está muy extendido, la cortina tiene olor persistente o el material ya está dañado, lo más conveniente es reemplazarla, ya que una limpieza superficial no suele ser suficiente.

Una vez limpia, es clave dejar que la cortina se seque completamente . Después de cada ducha, conviene extenderla a lo largo en vez de dejarla amontonada en un costado.

También ayuda mantener el baño ventilado durante y después de bañarse: abrir una ventana o usar el extractor reduce la humedad y acelera el secado.

Por último, es recomendable limpiar la cortina con frecuencia , aunque no se vean manchas a simple vista. Así se evita que los restos de jabón y la humedad se acumulen y formen una capa difícil de sacar.

Fuente: TN