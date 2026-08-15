Julio Iglesias sobre su estilo de vida, a sus 82 años: “Camino 1 hora al día, nado 250 días al año y como lentejas”

A pesar de que a sus 82 años lleva una vida alejada de los escenarios y la exposición pública, Julio Iglesias sigue llevando una rutina basada en distintas costumbres diarias que le permiten mantenerse activo y cuidar su salud con el paso de los años.

Para mantenerse con energía, el cantante no realiza rutinas demasiado complejas, sino que combina ejercicios sencillos, comida simple y constancia . En líneas generales, acostumbra a caminar, nadar y hacer ejercicios particulares para mantener el equilibrio.

Según explicó en una entrevista con Daily Mail , Iglesias le dedica varias horas diarias a moverse. “ Me gusta hacer ejercicio. Camino una hora al día, nado 250 días al año y hago ejercicios de equilibrio que me llevan una hora ”, señaló.

Además, el ejercicio tiene un significado particular para el cantante español, ya que, cuando tenía 19 años, sufrió un grave accidente automovilístico que lo llevó a atravesar una extensa recuperación y lo impulsó a incorporar la actividad física de manera constante en su vida.

Más allá del ejercicio, Iglesias le da mucha importancia a su alimentación y aseguró que prefiere platos sencillos que no impliquen demasiadas complicaciones. En ese sentido, afirmó que las lentejas son uno de los alimentos que más consume y que las incorporó a su dieta por recomendación de su padre, que era médico.

El cantante, además, es aficionado al vino tinto desde hace décadas. “ No como mucho. Bebo vino todas las noches. Me encanta el vino tinto; me hace bien. Llevo 50 años comprando vino ”, afirmó.

Algunas de las botellas que compró cuando era joven, según reveló, aumentaron enormemente de valor con el paso de los años. Para él, el vino no es solo una bebida, sino también una forma de tranquilizarse y reflexionar.

A estos hábitos de ejercicio y alimentación se les suman otras costumbres que Iglesias considera importantes para mantenerse activo con el paso del tiempo. Entre ellas, no fumar, evitar los excesos, acostarse temprano y madrugar .

De esta manera, el cantante construyó una rutina basada principalmente en la constancia y en hábitos sencillos que sostiene desde hace muchos años. Para Iglesias, mantener horarios ordenados, realizar actividad física y cuidar la alimentación forman parte de una misma estrategia para preservar su bienestar a los 82 años.

Fuente: TN